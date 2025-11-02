Icon

إيلون ماسك يخطط لمنافسة ويكيبيديا Icon وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير Icon التعاون يتغلب على القادسية بهدفين في دوري المحترفين Icon غابات المانجروف في رابغ.. رئة طبيعية تعيد التوازن البيئي وتثري التنوع الحيوي Icon إدارات تعليمية تعلن بدء الدوام الشتوي في المدارس.. غدًا Icon وزارة الإعلام تطلق النسخة الثانية من مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين في المملكة Icon افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا.. أيقونة الألفية الجديدة وحارس كنوز الحضارة Icon التأمينات الاجتماعية توضح خطوات الإبلاغ عن إصابات العمل Icon وظائف شاغرة في شركة الفنار Icon وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حساب المواطن
حصاد اليوم
لمن صدرته لهم نتيجة مؤهل بتاريخ 29 أكتوبر

حساب المواطن يوضح موعد صرف الدعم للمستفيدين المؤهلين

الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:١٥ مساءً
حساب المواطن يوضح موعد صرف الدعم للمستفيدين المؤهلين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح برنامج حساب المواطن، موقف المستفيدين الذين ظهرت نتائجهم “مؤهل” بتاريخ 29 أكتوبر، موضحًا أنه في حال صدرت للمستفيد نتيجة الأهلية “مؤهل” بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، وكان مستحقا سيشمله الدعم بتاريخ 10 نوفمبر الجاري.

موعد صرف الدعم

وأضاف حساب المواطن “أنه في حال كانت حالة الأهلية غير مؤهل يلزم المستفيد التوجه لحسابه وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال (دراسة الأهلية، تقديم اعتراض) وذلك بعد تحديث بياناته طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة اقصاها 90 يوما من تاريخ صدور نتيجة الأهلية”.

قد يهمّك أيضاً
حساب المواطن يوضح المقصود بـ عائلة فاقد الأهلية وموقف الدعم

حساب المواطن يوضح المقصود بـ عائلة فاقد الأهلية وموقف الدعم

حساب المواطن يوضح الموقف حال الموافقة على الاعتراض بعد 10 أكتوبر

حساب المواطن يوضح الموقف حال الموافقة على الاعتراض بعد 10 أكتوبر

في سياق متصل، أوضح برنامج حساب المواطن، المقصود بمصطلح “عائلة فاقد الأهلية”، موضحًا أن المقصود بعائلة فاقد الأهلية، هم أسرة من به جنون أو قصور عقلي.

وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه في حالة تم اختيار فئة العائل “عائل الأسرة فاقد أهلية” يتم إضافة الزوج كتابع ولابد من ارفاق صك شرعي بعدم الأهلية أو مستند من المستشفى يوضح الحالة المرضية.

كذلك أكد برنامج حساب المواطن أنه يتم احتساب الدعم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية دون احتساب الدفعات السابقة.

احتساب الدعم والأهلية

وأوضح حساب المواطن، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع البرنامج
  • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
  • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
  • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
  • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

صدور نتائج الأهلية

أعلن برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، صدور نتائج الأهلية للدورة 96 (لشهر نوفمبر من العام الجاري 2025).

صدور نتائج الأهلية للدورة 96

وأوضح حساب المواطن، أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي “اضغط هنا“.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

5 أصول يتم الاستعلام عن قيمتها في حساب المواطن
السعودية اليوم

5 أصول يتم الاستعلام عن قيمتها في...

السعودية اليوم
حساب المواطن يوضح المقصود بـ عائلة فاقد الأهلية وموقف الدعم
أخبار رئيسية

حساب المواطن يوضح المقصود بـ عائلة فاقد...

أخبار رئيسية
حساب المواطن يوضح الموقف حال الموافقة على الاعتراض بعد 10 أكتوبر
السعودية اليوم

حساب المواطن يوضح الموقف حال الموافقة على...

السعودية اليوم
حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدورة 96
أخبار رئيسية

حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدورة 96

أخبار رئيسية
موعد إيداع دعم حساب المواطن دفعة نوفمبر
السعودية اليوم

موعد إيداع دعم حساب المواطن دفعة نوفمبر

السعودية اليوم