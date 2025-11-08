حساب المواطن: 3 شروط للأهلية للحصول على الدعم

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أوضح برنامج حساب المواطن أنه للاستفادة من البرنامج لابد من انطباق شروط الأهلية والتي تشمل “شرط الجنسية السعودية للمستفيد الرئيسي ومعيار الإقامة وتوافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة والقدرة المالية”.
وأكد أكد حساب المواطن أنه يتم احتساب الدعم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية دون احتساب الدفعات السابقة.
هذا ويترقب مستفيدو حساب المواطن موعد صرف الدعم للدفعة الجديدة للمستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.
ومن المنتظر أن يتم إيداع الدعم لمستفيدي حساب الموطن، يوم الاثنين 10 نوفمبر الجاري، حسب النظام المتبع في صرف الدعم.
كذلك أوضح برنامج حساب المواطن، موقف المستفيدين الذين ظهرت نتائجهم “مؤهل” بتاريخ 29 أكتوبر، موضحًا أنه في حال صدرت للمستفيد نتيجة الأهلية “مؤهل” بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، وكان مستحقا سيشمله الدعم بتاريخ 10 نوفمبر الجاري.
وأضاف حساب المواطن “أنه في حال كانت حالة الأهلية غير مؤهل يلزم المستفيد التوجه لحسابه وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال (دراسة الأهلية، تقديم اعتراض) وذلك بعد تحديث بياناته طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة اقصاها 90 يوما من تاريخ صدور نتيجة الأهلية”.
في سياق متصل، أوضح برنامج حساب المواطن، المقصود بمصطلح “عائلة فاقد الأهلية”، موضحًا أن المقصود بعائلة فاقد الأهلية، هم أسرة من به جنون أو قصور عقلي.
وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه في حالة تم اختيار فئة العائل “عائل الأسرة فاقد أهلية” يتم إضافة الزوج كتابع ولابد من ارفاق صك شرعي بعدم الأهلية أو مستند من المستشفى يوضح الحالة المرضية.
وأوضح حساب المواطن، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:
أعلن برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، صدور نتائج الأهلية للدورة 96 (لشهر نوفمبر من العام الجاري 2025).
وأوضح حساب المواطن، أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي “اضغط هنا“.