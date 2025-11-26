Icon

ضبط 8 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الرياض Icon أكثر من 13.9 مليون مرة أداء للعمرة خلال جمادى الأولى Icon صرف 255 مليون ريال مستحقات الدفعة الأخيرة لهذا العام لمزارعي القمح المحلي Icon أمطار وصواعق على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى المساء Icon طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر أبشر حتى الغد Icon الغاز يتقدم على الكهرباء في الطبخ.. و40.8% من الأسر مستعدة للتحول للطاقة الشمسية Icon مساند: لا يوجد إعفاء من رسوم التأشيرة إلا في حالة واحدة Icon تأهب في أوروبا بعد انتشار المتحور الجديد K من إنفلونزا H3N2 Icon الزبادي اليوناني أم العادي؟ خبراء يوضحون الحقيقة وراء الفروق والفوائد Icon أديس تُكمل استحواذها على شيلف دريلينغ النرويجية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

حصاد الذرة في عسير.. مورد زراعي يدعم الأمن الغذائي والتنمية الريفية

الأربعاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٠ مساءً
حصاد الذرة في عسير.. مورد زراعي يدعم الأمن الغذائي والتنمية الريفية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تعيش مدرجات عسير هذه الأيام موسم حصاد الذرة المحلية، في مشهد يتجدد كل عام ويعكس ارتباط الإنسان بالأرض، حيث تنتشر زراعة الذرة في القرى الجبلية والسهول التهامية اعتمادًا على الأمطار ومدرجات الجبال، إلى جانب الزراعة التقليدية التي تعتمد على مياه الآبار؛ مما يجعلها نموذجًا لزراعة مُتكيّفة مع المناخ وذات كفاءة مائية عالية.

وتشير تقارير وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى أن برنامج “ريف” أسهم في دعم المزارعين ورفع إنتاجية الحيازات الصغيرة في سراة عسير وتهامتها، الأمر الذي عزز القيمة الاقتصادية للذرة المحلية، وأعاد إحياء ممارسات زراعية تقليدية ارتبطت بالمنطقة عبر أجيال.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مواطنين لممارستهما صيد الأسماك دون تصريح في عسير

ضبط مواطنين لممارستهما صيد الأسماك دون تصريح في عسير

أمن الطرق يضبط مواطنًا بحيازته 68 كيلوجرامًا من القات بعسير

أمن الطرق يضبط مواطنًا بحيازته 68 كيلوجرامًا من القات بعسير

عنصر أساسي في المطبخ العسيري

وتعد الذرة عنصرًا غذائيًا رئيسًا في المطبخ العسيري، إذ تدخل في إعداد أطباق تراثية مثل: الخمير، وفتة الخمير، والمشغوثة، واللحوح؛ بما يعكس حضورها التاريخي ودورها في الأمن الغذائي للسكان، وفق مراجع متخصصة في الموروث الغذائي السعودي.
وأطلقت الوزارة عددًا من المبادرات لدعم الزراعة الجبلية، من بينها برنامج المدرجات الزراعية وحصاد مياه الأمطار، ودعم الجمعيات التعاونية لتسويق المنتجات المحلية، وتشجيع استخدام التقاوي المعتمدة، وتطوير مسارات الزراعة العضوية، وربط الإنتاج بالأسواق عبر منصات تسويقية وفعاليات موسمية.
ويؤكد باحثون في التاريخ الزراعي أن الذرة كانت جزءًا أساسيًا من دورة الحياة الزراعية في عسير، تُزرع وفق مواسم معروفة وتُخزن في مخازن طينية للاستخدام طوال العام، وهو ما يتقاطع مع مستهدفات تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة.

ومع تطور الصناعات الزراعية الحديثة، تبرز فرص لتحويل الذرة العسيرية إلى منتجات ذات قيمة مضافة مثل: الدقيق البلدي، والمنتجات الخالية من الجلوتين والأعلاف، مع العمل على تطوير السلاسل الإنتاجية، وتفعيل الهوية الجغرافية للمنتج.
وتجسد الزراعة التقليدية في عسير نموذجًا مبكرًا لمفاهيم الاستدامة، حيث تعتمد على الأمطار وتقنيات طبيعية في الري والتهوية، فيما يُسهم الدعم الحكومي والمبادرات التنموية في الحفاظ على هذا الموروث بوصفه موردًا اقتصاديًا وامتدادًا لهوية المنطقة الزراعية.
وتتواصل رحلة الحصاد سنويًا من مرتفعات النماص وتنومة وبلسمر وبلحمر وصولًا إلى تهامة عسير، حيث تظل الذرة عنوانًا لأصالة الإنسان وكرم المكان في هذه المنطقة الزراعية العريقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمن الطرق يضبط مواطنًا بحيازته 68 كيلوجرامًا من القات بعسير
السعودية اليوم

أمن الطرق يضبط مواطنًا بحيازته 68 كيلوجرامًا...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 22 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير
السعودية اليوم

إحباط تهريب 22 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر...

السعودية اليوم
إحباط تهريب أكثر من 130 ألف قرص مخدر في عسير
السعودية اليوم

إحباط تهريب أكثر من 130 ألف قرص...

السعودية اليوم
القبض على 3 إثيوبيين لتهريبهم 45 كيلوجرامًا من القات المخدر بعسير
السعودية اليوم

القبض على 3 إثيوبيين لتهريبهم 45 كيلوجرامًا...

السعودية اليوم
الأفواج الأمنية بعسير تقبض على شخص لترويجه 23 كيلو جرامًا من القات المخدر
السعودية اليوم

الأفواج الأمنية بعسير تقبض على شخص لترويجه...

السعودية اليوم
ضبط مواطنين لممارستهما صيد الأسماك دون تصريح في عسير
السعودية اليوم

ضبط مواطنين لممارستهما صيد الأسماك دون تصريح...

السعودية اليوم