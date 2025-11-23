Icon

حصيلة فيضانات الفيتنام ترتفع إلى 90 شخصًا

الأحد ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٩ صباحاً
حصيلة فيضانات الفيتنام ترتفع إلى 90 شخصًا
المواطن - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في الفيتنام إلى 90 شخصًا، في حين تواصل فرق الإنقاذ البحث عن 12 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين بعد أيام من الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية.

وشهدت مناطق جنوب الفيتنام ووسطها هطول أمطار دون توقف منذ أواخر أكتوبر؛ مما تسبب بفيضانات عدّة أغرقت وُجهات سياحية ومواقع أثرية.

وغمرت المياه أحياءً سكنية بأكملها هذا الأسبوع في مدينة “نها ترانغ” الساحلية، بينما اجتاحت انزلاقات أتربة قاتلة ممرات مرتفعات محيطة بمدينة “دا لات” السياحية.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني الفيتنامي أن الكوارث الطبيعية بين يناير وأكتوبر تسببت في مصرع وفقدان 279 شخصًا في فيتنام، وتسببت بأضرار تجاوزت ملياري دولار.

