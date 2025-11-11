حقيقة صور حريق المتحف المصري الكبير

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور، وأظهرت النيران وهي تلتهم واجهات المتحف المصري الكبير وبوابته، فيما أظهرت صور أخرى احتراق تمثال الملك رمسيس الثاني ببهو المتحف.
وعن تفاصيل هذه الصور، فقد نفت وزارة السياحة والآثار المصرية لوسائل إعلام محلية، صحة ما تم تداوله من صور وأنباء حول احتراق المتحف الكبير، وأكدت أن كل ما يتردد ليس له أي أساس من الصحة وأن الصور مزيفة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، بهدف كسب المشاهدات.
وأضافت الوزارة، أن المتحف المصري الكبير فتح أبوابه، أمام الجمهور بشكل طبيعي، وسط استمرار الإقبال الكبير، ما يدحض كل هذه الشائعات بشكل عملي.
ونظراً للإقبال الجماهيري الكبير، أعلنت وزارة السياحة والآثار، يوم الجمعة الماضي، عن إيقاف حجز وبيع تذاكر الدخول للمتحف المصري الكبير بعد نفاد جميع التذاكر، وذلك بعد أيام من افتتاحه رسمياً في حفل أسطوري كبير.
وتداول رواد مواقع التواصل صوراً ومقاطع فيديو تظهر توافد أعداد ضخمة من الزائرين إلى المتحف المصري الكبير، وتوجهت أعداد كبيرة غير مسبوقة إلى منطقة الأهرامات الملاصقة للمتحف بعد تعذرهم الدخول ونفاد التذاكر، فيما وصف المشهد بأنه بمثابة إعادة اكتشاف لأهرامات الجيزة والآثار المصرية.
وتم افتتاح المتحف المصري الكبير رسمياً، السبت 1 نوفمبر، في حفل كبير بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي و79 وفداً رسمياً، بينهم 39 وفداً يرأسهم ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، فيما أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات أن حفل الافتتاح تابعه أكثر من مليار شخص من سكان العالم من كل الشعوب والثقافات واللغات، ما يعد مكسباً وطنياً كبيراً لا يقدر بثمن.