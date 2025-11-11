Icon

المتحف يستقبل الزوار من جميع الجنسيات

حقيقة صور حريق المتحف المصري الكبير

الثلاثاء ١١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٣ مساءً
حقيقة صور حريق المتحف المصري الكبير
المواطن - فريق التحرير

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور، وأظهرت النيران وهي تلتهم واجهات المتحف المصري الكبير وبوابته، فيما أظهرت صور أخرى احتراق تمثال الملك رمسيس الثاني ببهو المتحف.

وعن تفاصيل هذه الصور، فقد نفت وزارة السياحة والآثار المصرية لوسائل إعلام محلية، صحة ما تم تداوله من صور وأنباء حول احتراق المتحف الكبير، وأكدت أن كل ما يتردد ليس له أي أساس من الصحة وأن الصور مزيفة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، بهدف كسب المشاهدات.

وأضافت الوزارة، أن المتحف المصري الكبير فتح أبوابه، أمام الجمهور بشكل طبيعي، وسط استمرار الإقبال الكبير، ما يدحض كل هذه الشائعات بشكل عملي.

ونظراً للإقبال الجماهيري الكبير، أعلنت وزارة السياحة والآثار، يوم الجمعة الماضي، عن إيقاف حجز وبيع تذاكر الدخول للمتحف المصري الكبير بعد نفاد جميع التذاكر، وذلك بعد أيام من افتتاحه رسمياً في حفل أسطوري كبير.

وتداول رواد مواقع التواصل صوراً ومقاطع فيديو تظهر توافد أعداد ضخمة من الزائرين إلى المتحف المصري الكبير، وتوجهت أعداد كبيرة غير مسبوقة إلى منطقة الأهرامات الملاصقة للمتحف بعد تعذرهم الدخول ونفاد التذاكر، فيما وصف المشهد بأنه بمثابة إعادة اكتشاف لأهرامات الجيزة والآثار المصرية.

وتم افتتاح المتحف المصري الكبير رسمياً، السبت 1 نوفمبر، في حفل كبير بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي و79 وفداً رسمياً، بينهم 39 وفداً يرأسهم ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، فيما أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات أن حفل الافتتاح تابعه أكثر من مليار شخص من سكان العالم من كل الشعوب والثقافات واللغات، ما يعد مكسباً وطنياً كبيراً لا يقدر بثمن.

 

