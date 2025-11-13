Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

حكم تاريخي يلزم بوينغ بدفع أكثر من 35 مليون دولار لأسرة ضحية تحطم 737 ماكس

الخميس ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٠ صباحاً
حكم تاريخي يلزم بوينغ بدفع أكثر من 35 مليون دولار لأسرة ضحية تحطم 737 ماكس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ستلتزم شركة “بوينغ” بدفع أكثر من 35 مليون دولار كتعويض لأسرة موظفة هندية تعمل في مجال البيئة لدى الأمم المتحدة، بعدما لقيت حتفها في حادث تحطم طائرة من طراز “737 ماكس” التابعة للخطوط الإثيوبية عام 2019.

وجاء القرار بعد أن قضت هيئة محلفين في محكمة اتحادية بمدينة شيكاغو، الأربعاء، بإلزام الشركة الأميركية بدفع ما يفوق 28 مليون دولار لعائلة الضحية. وفي موازاة ذلك، توصل زوجها شيخا غارغ إلى اتفاق منفصل مع “بوينغ” خارج أروقة المحكمة، تحصل بموجبه الأسرة على 3.45 مليون دولار إضافية إضافة إلى فائدة سنوية تصل إلى 26 بالمئة.

قد يهمّك أيضاً
بوينغ تستأنف تسليم طائرات للصين

بوينغ تستأنف تسليم طائرات للصين

أزمة جديدة تضرب بيونغ 777

أزمة جديدة تضرب بيونغ 777

وبموجب هذه التسوية، يرتفع إجمالي ما ستسدده الشركة لعائلة غارغ إلى نحو 35.8 مليون دولار، وهو أول حكم مالي يُصدر لصالح أحد ضحايا الحادث الكارثي الذي أسفر عن مصرع 157 شخصاً، بالإضافة إلى حادث مشابه وقع قبل أشهر في إندونيسيا وتسبب بمقتل 346 راكباً.

وبحسب المحامين الممثلين لأسرة غارغ، فإن الاتفاق المبرم يقضي بحصول العائلة على كامل قيمة الحكم دون أن تتقدم بوينغ بأي استئناف. وحتى الآن، لم تُدلِ الشركة بأي تعليق رسمي حول القرار.

وكانت الضحية، البالغة من العمر 32 عاماً، على متن الرحلة 302 المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي، قبل أن تتحطم الطائرة بعد دقائق من إقلاعها. ووفق الدعوى القضائية، فقد شابت تصميم الطائرة أخطاء جوهرية، كما لم تقم الشركة بتبصير الركاب بالمخاطر المحتملة المرتبطة بها.

وجاء هذا الحادث بعد خمسة أشهر فقط من كارثة طائرة “ليون إير” في إندونيسيا، والتي سقطت في بحر جاوة بالظروف التقنية ذاتها، حيث وُجهت أصابع الاتهام مجدداً إلى نظام التحكم الآلي في الطيران.

وسبق لـ”بوينغ” أن أكدت لوكالة “رويترز” أنها تمكنت من تسوية أكثر من 90 بالمئة من الدعاوى المدنية المتعلقة بالحادثين، وقد دفعت بالفعل مليارات الدولارات في إطار هذه القضايا المتراكمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد