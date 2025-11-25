Icon

برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظامي الرياضة والرقابة المالية Icon الباحة.. السحب الرعدية تلامس الجبال وتنسج مشهدًا طبيعيًا بديعًا Icon رماد بركان “هايلي غوبي” الإثيوبي يعرقل الرحلات الجوية في الهند Icon تدشين منصة “مستكشف عسير” لتسهيل الوصول إلى المعلومات البلدية Icon بعد 13 عامًا.. فرنسا تعيد اثنين من الباندا العملاقة إلى الصين Icon الدفاع المدني يحذر: 3 مسببات لحرائق التماس الكهربائي Icon نجاح زراعة الكركم في تبوك Icon التجارة تُشهِّر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في المقاولات Icon خالد بن سلمان يترأس وفد السعودية في اجتماع مجلس الدفاع المشترك لتعزيز التعاون العسكري Icon لقطات لأمطار تبوك اليوم  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

خالد بن سلمان يترأس وفد السعودية في اجتماع مجلس الدفاع المشترك لتعزيز التعاون العسكري

الثلاثاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٣٢ مساءً
خالد بن سلمان يترأس وفد السعودية في اجتماع مجلس الدفاع المشترك لتعزيز التعاون العسكري
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اليوم، وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة الـ 22 لمجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في دولة الكويت، بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بدول المجلس، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي.

قد يهمّك أيضاً
خالد بن سلمان يصل الكويت لرئاسة وفد السعودية في اجتماع مجلس الدفاع المشترك

خالد بن سلمان يصل الكويت لرئاسة وفد السعودية في اجتماع مجلس الدفاع...

خالد بن سلمان يلتقي وزيري الخارجية والحرب لدى أمريكا والمبعوث الخاص للشرق الأوسط

خالد بن سلمان يلتقي وزيري الخارجية والحرب لدى أمريكا والمبعوث الخاص للشرق...

وقبل بداية الاجتماع التُقطت الصورة التذكارية.

وجرى خلال الاجتماع، بحث سُبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين دول المجلس، ومناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واعتماد عددٍ من القرارات والتوصيات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

وضم الوفد الرسمي للمملكة معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي مستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خالد بن سلمان يصل الكويت لرئاسة وفد السعودية في اجتماع مجلس الدفاع المشترك
السعودية اليوم

خالد بن سلمان يصل الكويت لرئاسة وفد...

السعودية اليوم