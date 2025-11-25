برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظامي الرياضة والرقابة المالية الباحة.. السحب الرعدية تلامس الجبال وتنسج مشهدًا طبيعيًا بديعًا رماد بركان “هايلي غوبي” الإثيوبي يعرقل الرحلات الجوية في الهند تدشين منصة “مستكشف عسير” لتسهيل الوصول إلى المعلومات البلدية بعد 13 عامًا.. فرنسا تعيد اثنين من الباندا العملاقة إلى الصين الدفاع المدني يحذر: 3 مسببات لحرائق التماس الكهربائي نجاح زراعة الكركم في تبوك التجارة تُشهِّر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في المقاولات خالد بن سلمان يترأس وفد السعودية في اجتماع مجلس الدفاع المشترك لتعزيز التعاون العسكري لقطات لأمطار تبوك اليوم
رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اليوم، وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة الـ 22 لمجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في دولة الكويت، بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بدول المجلس، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي.
وقبل بداية الاجتماع التُقطت الصورة التذكارية.
وجرى خلال الاجتماع، بحث سُبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين دول المجلس، ومناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واعتماد عددٍ من القرارات والتوصيات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.
وضم الوفد الرسمي للمملكة معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي مستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف.