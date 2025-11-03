خالد بن سلمان يجتمع مع قادة وزارة الدفاع

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض اليوم، مع أصحاب السمو والمعالي قادة وزارة الدفاع ضمن الاجتماعات الدورية للوزارة.

وفي بداية الاجتماع ثمن سموه جهود منسوبي وزارة الدفاع وما يقدمونه من عطاء تحقيقًا لرؤية الوزارة وتطلعات القيادة الرشيدة، مشيدًا ببطولات الجنود البواسل في القوات المسلحة للدفاع عن الوطن، وسأل سموه الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ للوطن أمنه وأمانه، وأن يوفق جنوده ويتغمد شهداءه بواسع رحمته.

حضر الاجتماع صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، ومعالي قائد قوة الصواريخ الإستراتيجية الفريق الركن جارالله بن محمد العلويط، ومعالي قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، وسمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، ومعالي المستشار بوزارة الدفاع الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب، ومعالي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، ومعالي رئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد بن سعود الجهني، ومعالي مستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ومدير عام مكتب وزير الدفاع فهد بن فهد السبيعي.