خالد بن سلمان يصل الكويت لرئاسة وفد السعودية في اجتماع مجلس الدفاع المشترك

وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اليوم، إلى دولة الكويت لرئاسة وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة الـ 22 لمجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان في استقبال سمو وزير الدفاع لدى وصوله المطار الأميري معالي الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزير الدفاع بدولة الكويت، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وعدد من كبار المسؤولين.