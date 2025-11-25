Icon

خالد بن سلمان يصل الكويت لرئاسة وفد السعودية في اجتماع مجلس الدفاع المشترك

الثلاثاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٤ صباحاً
خالد بن سلمان يصل الكويت لرئاسة وفد السعودية في اجتماع مجلس الدفاع المشترك
المواطن - واس

وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اليوم، إلى دولة الكويت لرئاسة وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة الـ 22 لمجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقبال سمو وزير الدفاع لدى وصوله المطار الأميري معالي الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزير الدفاع بدولة الكويت، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وعدد من كبار المسؤولين.

