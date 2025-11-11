خالد بن سلمان يلتقي وزيري الخارجية والحرب لدى أمريكا والمبعوث الخاص للشرق الأوسط

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، معالي وزير الخارجية مستشار الأمن القومي الأمريكي المكلف ماركو روبيو، ومعالي وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الأمريكية وأوجه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي مستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب الأمريكي عدد من كبار المسؤولين.