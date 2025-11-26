خدمة حفظ الأمتعة بالمجان في المسجد الحرام على مدار الساعة

أعلنت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عن استمرار تقديم خدمة حفظ الأمتعة مجانًا لزوار وقاصدي المسجد الحرام، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات وتحسين تجربة ضيوف الرحمن، عبر توفير بيئة آمنة ومنظمة تسهّل أداء المناسك والعبادات دون أي عوائق.

وتعمل الخدمة طوال 24 ساعة من خلال عدة مراكز مهيأة في نطاق المسجد الحرام، وتُدار بأعلى معايير التنظيم والسلامة لضمان الحفاظ على متعلقات الزوار ورفع مستوى الرضا لديهم.

خدمة حفظ الأمتعة مجانًا بالمسجد الحرام

وحددت الهيئة ثلاثة مواقع رئيسية لخدمة الإيداع والاستلام، بما يضمن سهولة الوصول من مختلف الجهات وهي: الساحة الغربية خلف دورات المياه رقم (6)، وشارع أجياد بجوار دورات المياه رقم (2)، والساحة الشرقية بجوار مكتبة مكة المكرمة.

وجاءت هذه التوزيعات المكانية بهدف توفير خيارات متعددة تلبّي احتياجات الزوار من جميع المداخل والمسارات المحيطة بالمسجد الحرام.

ووفّرت الهيئة نقاطًا مخصصة للاستلام والتسليم، تضمن انسيابية الحركة وسهولة الوصول وهي: باب الملك عبدالعزيز -رحمه الله- (رقم 1)، وباب الملك فهد -رحمه الله- (رقم 79).

وأكدت الهيئة أن الخدمة تقدَّم مجانًا بالكامل، وتُدار وفق إجراءات دقيقة لتنظيم عملية حفظ الأمتعة والحفاظ عليها، مع وجود كوادر مُدرَّبة للتعامل مع مختلف أنواع الأمتعة وتقديم المساعدة اللازمة للزوار.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الخدمات النوعية التي تعمل عليها الهيئة بهدف تحسين تجربة ضيوف الرحمن، وتسهيل تنقلهم داخل المسجد الحرام، وتوفير بيئة مريحة تخلو من العوائق وتضمن أعلى درجات الأمن والطمأنينة.