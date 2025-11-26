Icon

خدمة حفظ الأمتعة بالمجان في المسجد الحرام على مدار الساعة Icon الغذاء والدواء: علامة حلال موحّدة مدخل لاقتصاد عالمي أكثر اتساعًا ونموًا Icon عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية الإسباني Icon تعديل بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار تعزز جودة البيانات وتحفظ حقوق الملاك Icon صقور المحترفين تتنافس على جوائز كأس نادي الصقور السعودي 2025 في رابع أيامه Icon الشؤون الإسلامية: 29 ألف مستفيد من برنامج “تحصين وأمان” بمكة المكرمة Icon هيئة فنون الطهي تطلق مهرجان “الوليمة” للاحتفاء بتراث المذاق السعودي الأصيل Icon 308 صقور تتنافس بأشواط الملاك في ثالث أيام كأس نادي الصقور السعودي 2025 Icon النصر يقسو علي استقلال دوشنبه برباعية نظيفة Icon محافظ الأحساء يستقبل رئيس اللجنة الوطنية للتطوير العقاري باتحاد الغرف السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بيئة آمنة ومنظمة تسهّل أداء المناسك والعبادات

خدمة حفظ الأمتعة بالمجان في المسجد الحرام على مدار الساعة

الأربعاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٩ مساءً
خدمة حفظ الأمتعة بالمجان في المسجد الحرام على مدار الساعة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عن استمرار تقديم خدمة حفظ الأمتعة مجانًا لزوار وقاصدي المسجد الحرام، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات وتحسين تجربة ضيوف الرحمن، عبر توفير بيئة آمنة ومنظمة تسهّل أداء المناسك والعبادات دون أي عوائق.
وتعمل الخدمة طوال 24 ساعة من خلال عدة مراكز مهيأة في نطاق المسجد الحرام، وتُدار بأعلى معايير التنظيم والسلامة لضمان الحفاظ على متعلقات الزوار ورفع مستوى الرضا لديهم.

خدمة حفظ الأمتعة مجانًا بالمسجد الحرام

وحددت الهيئة ثلاثة مواقع رئيسية لخدمة الإيداع والاستلام، بما يضمن سهولة الوصول من مختلف الجهات وهي: الساحة الغربية خلف دورات المياه رقم (6)، وشارع أجياد بجوار دورات المياه رقم (2)، والساحة الشرقية بجوار مكتبة مكة المكرمة.
وجاءت هذه التوزيعات المكانية بهدف توفير خيارات متعددة تلبّي احتياجات الزوار من جميع المداخل والمسارات المحيطة بالمسجد الحرام.
ووفّرت الهيئة نقاطًا مخصصة للاستلام والتسليم، تضمن انسيابية الحركة وسهولة الوصول وهي: باب الملك عبدالعزيز -رحمه الله- (رقم 1)، وباب الملك فهد -رحمه الله- (رقم 79).
وأكدت الهيئة أن الخدمة تقدَّم مجانًا بالكامل، وتُدار وفق إجراءات دقيقة لتنظيم عملية حفظ الأمتعة والحفاظ عليها، مع وجود كوادر مُدرَّبة للتعامل مع مختلف أنواع الأمتعة وتقديم المساعدة اللازمة للزوار.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الخدمات النوعية التي تعمل عليها الهيئة بهدف تحسين تجربة ضيوف الرحمن، وتسهيل تنقلهم داخل المسجد الحرام، وتوفير بيئة مريحة تخلو من العوائق وتضمن أعلى درجات الأمن والطمأنينة.

قد يهمّك أيضاً
خطيب المسجد الحرام: اثبتوا كما ثبت الصحابة فهم قدوة في الصبر رغم الأذى والحصار

خطيب المسجد الحرام: اثبتوا كما ثبت الصحابة فهم قدوة في الصبر رغم الأذى...

خطيب المسجد الحرام: اصبروا على والديكم ولا تتضجروا من مطالبهما عند الكبر

خطيب المسجد الحرام: اصبروا على والديكم ولا تتضجروا من مطالبهما عند الكبر

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطيب المسجد الحرام: اثبتوا كما ثبت الصحابة فهم قدوة في الصبر رغم الأذى والحصار
السعودية اليوم

خطيب المسجد الحرام: اثبتوا كما ثبت الصحابة فهم...

السعودية اليوم