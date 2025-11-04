خطوات إصدار بطاقة هوّية وطنية بدل مفقود عبر أبشر

استعرضت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خطوات إصدار بطاقة هوّية وطنية بدل مفقود عبر تطبيق أبشر.

وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها بمنصة إكس أن خطوات إصدار بطاقة هوّية وطنية بدل مفقود كما يلي:

-تسجيل الدخول إلى تطبيق أبشر.

-اختيار خدمات الهوية الوطنية

-اختيار “إعادة إصدار الهوية الوطنية”

-اختيار “الهوية مفقودة”

وتتيح الخدمة للمواطنين الإبلاغ عن فقدان الهوية مع طلب إصدار هوية بدل مفقود إلكترونيًا، إضافة إلى توصيل الوثيقة إلى عنوان المستفيد المسجل دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية.