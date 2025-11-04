Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

خطوات إصدار بطاقة هوّية وطنية بدل مفقود عبر أبشر

الثلاثاء ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٥٨ مساءً
خطوات إصدار بطاقة هوّية وطنية بدل مفقود عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استعرضت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خطوات إصدار بطاقة هوّية وطنية بدل مفقود عبر تطبيق أبشر.

وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها بمنصة إكس أن خطوات إصدار بطاقة هوّية وطنية بدل مفقود كما يلي:

قد يهمّك أيضاً
5 شروط لتغيير الاسم الأول عبر منصة أبشر

5 شروط لتغيير الاسم الأول عبر منصة أبشر

خطوات إصدار بطاقة هوية وطنية بدل مفقود عبر أبشر

خطوات إصدار بطاقة هوية وطنية بدل مفقود عبر أبشر

-تسجيل الدخول إلى تطبيق أبشر.

-اختيار خدمات الهوية الوطنية

-اختيار “إعادة إصدار الهوية الوطنية”

-اختيار “الهوية مفقودة”

وتتيح الخدمة للمواطنين الإبلاغ عن فقدان الهوية مع طلب إصدار هوية بدل مفقود إلكترونيًا، إضافة إلى توصيل الوثيقة إلى عنوان المستفيد المسجل دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

5 شروط لتغيير الاسم الأول عبر منصة أبشر
السعودية اليوم

5 شروط لتغيير الاسم الأول عبر منصة...

السعودية اليوم