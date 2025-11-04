خطوات إصدار بطاقة هوّية وطنية بدل مفقود عبر أبشر

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
استعرضت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خطوات إصدار بطاقة هوّية وطنية بدل مفقود عبر تطبيق أبشر.
وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها بمنصة إكس أن خطوات إصدار بطاقة هوّية وطنية بدل مفقود كما يلي:
-تسجيل الدخول إلى تطبيق أبشر.
-اختيار خدمات الهوية الوطنية
-اختيار “إعادة إصدار الهوية الوطنية”
-اختيار “الهوية مفقودة”
وتتيح الخدمة للمواطنين الإبلاغ عن فقدان الهوية مع طلب إصدار هوية بدل مفقود إلكترونيًا، إضافة إلى توصيل الوثيقة إلى عنوان المستفيد المسجل دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية.