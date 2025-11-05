خطوات إصدار شهادة الوفاة إلكترونيًا عبر أبشر

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية آلية الاستفادة من خدمة إصدار شهادة الوفاة إلكترونياً، والخطوات التي تتيح الوصول إليها عبر منصة أبشر.
تتيح الخدمة للمواطنين والمواطنات والمقيمين إمكانية تسجيل واقعة الوفاة إلكترونياً لأحد أفراد الأسرة أو الوالدين أو العمالة المنزلية، وذلك بعد أن يتم التبليغ عن الواقعة بشكل إلكتروني من الجهة الطبية المختصة (المستشفى).
وللاستفادة من الخدمة، يمكن اتباع الخطوات التالية:
1. الدخول إلى حساب المستفيد في منصة أبشر.
2. اختيار خدماتي.
3. الدخول إلى الأحوال المدنية.
4. ثم اختيار خدمات شهادة الوفاة.
وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود الأحوال المدنية لتسهيل الإجراءات وتقديم خدماتها بطريقة رقمية تُسهم في رفع الكفاءة وتسريع إنجاز المعاملات للمواطنين والمقيمين.