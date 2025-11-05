Icon

حصاد اليوم

خطوات إصدار شهادة الوفاة إلكترونيًا عبر أبشر

الأربعاء ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٩ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية آلية الاستفادة من خدمة إصدار شهادة الوفاة إلكترونياً، والخطوات التي تتيح الوصول إليها عبر منصة أبشر.

تتيح الخدمة للمواطنين والمواطنات والمقيمين إمكانية تسجيل واقعة الوفاة إلكترونياً لأحد أفراد الأسرة أو الوالدين أو العمالة المنزلية، وذلك بعد أن يتم التبليغ عن الواقعة بشكل إلكتروني من الجهة الطبية المختصة (المستشفى).

خطوات إصدار شهادة الوفاة إلكترونيًا عبر أبشر

وللاستفادة من الخدمة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى حساب المستفيد في منصة أبشر.
2. اختيار خدماتي.
3. الدخول إلى الأحوال المدنية.
4. ثم اختيار خدمات شهادة الوفاة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود الأحوال المدنية لتسهيل الإجراءات وتقديم خدماتها بطريقة رقمية تُسهم في رفع الكفاءة وتسريع إنجاز المعاملات للمواطنين والمقيمين.

