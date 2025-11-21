Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

خطوات الاستفادة من خدمة عرض شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة

الجمعة ٢١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٦ مساءً
خطوات الاستفادة من خدمة عرض شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن إتاحة خدمة استعراض شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة عبر منصة أبشر، مع إمكانية الحصول على نسخة مطبوعة منها بسهولة.

وأوضحت الوكالة، في إنفوجراف نشرته على حسابها بمنصة “إكس”، أن الخدمة الجديدة تمكّن المواطنين والمقيمين من الأسر الحاضنة من الاطلاع على شهادة الميلاد الرقمية لأحد أفراد الأسرة إلكترونياً، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة إلى المراجعة الحضورية.

قد يهمّك أيضاً
خطوات خدمة التحقق من شهادة الميلاد الرقمية عبر أبشر

خطوات خدمة التحقق من شهادة الميلاد الرقمية عبر أبشر

كما بيّنت الأحوال المدنية خطوات الوصول إلى الخدمة عبر منصة أبشر، وذلك من خلال:

1 – تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم في منصة أبشر.
2 – الدخول إلى قائمة خدماتي.
3 – اختيار الأحوال المدنية.
4 – التوجّه إلى خدمات شهادة الميلاد.
5 – اختيار استعراض شهادة الميلاد.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة الداخلية لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الخدمات الرسمية للمستفيدين بطريقة آمنة وسريعة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد