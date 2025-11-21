خطوات الاستفادة من خدمة عرض شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن إتاحة خدمة استعراض شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة عبر منصة أبشر، مع إمكانية الحصول على نسخة مطبوعة منها بسهولة.
وأوضحت الوكالة، في إنفوجراف نشرته على حسابها بمنصة “إكس”، أن الخدمة الجديدة تمكّن المواطنين والمقيمين من الأسر الحاضنة من الاطلاع على شهادة الميلاد الرقمية لأحد أفراد الأسرة إلكترونياً، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة إلى المراجعة الحضورية.
كما بيّنت الأحوال المدنية خطوات الوصول إلى الخدمة عبر منصة أبشر، وذلك من خلال:
1 – تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم في منصة أبشر.
2 – الدخول إلى قائمة خدماتي.
3 – اختيار الأحوال المدنية.
4 – التوجّه إلى خدمات شهادة الميلاد.
5 – اختيار استعراض شهادة الميلاد.
وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة الداخلية لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الخدمات الرسمية للمستفيدين بطريقة آمنة وسريعة.