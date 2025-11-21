خطوات التبرع للعناية ببيوت الله عبر توكلنا

استعرضت منصة توكلنا خطوات التبرع للعناية ببيوت الله وتهيئتها للمصلين في التطبيق الوطني الشامل.

ويتم أولًا اختيار المسجد ثم تحديد المبلغ المراد التبرع به، كما يمكن معرفة المبلغ المتبقي للمشروع وكذلك التبرع عن الأهل والأصدقاء.

ويمكن التبرع للعناية ببيوت الله من خلال الرابط هنا.