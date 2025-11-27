خطوات الحجز الفوري للوحدات السكنية في مشاريع الضواحي عبر سكني

أكدت منصة سكني إتاحة إمكانية الشراء عبر التمويل غير المدعوم أو الشراء نقدًا على مشاريع ضواحي ومجمعات الشركة الوطنية للإسكان.

وتابعت سكني ردًا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس: مرفق لكم خطوات الحجز بدون شروط الاستحقاق على مشاريع ضواحي ومجمعات الشركة الوطنية عبر منصة سكني:

– تسجيل الدخول عبر منصة سكني.

– النقر على أيقونة السوق العقاري.

– النقر على أيقونة عرض جديد السوق العقاري.

-تصفح الوحدات المتاحة والحجز قبل إنتهاء مدة الحجز.

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم السكني إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على منصة سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.

ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.

رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.

خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

ويؤكد الصندوق العقاري استمراره في تطوير حلول تمويلية مبتكرة، بالتعاون مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، بما يسهم في تسهيل رحلة التملك، وتوسيع نطاق الخيارات التمويلية والسكنية الملائمة لاحتياجات المستفيدين.

ويتيح صندوق التنمية العقارية خدمات الدعم السكني، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” التي تمكّن المستفيدين من بناء مسارات دعمهم، وفق أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.