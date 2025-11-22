Icon

خلال أسبوع.. المنافذ الجمركية تسجّل 1346 حالة ضبط

السبت ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٠ مساءً
خلال أسبوع.. المنافذ الجمركية تسجّل 1346 حالة ضبط
المواطن - فريق التحرير

سجّلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1346 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.

وشملت الأصناف المضبوطة 100 صنف من المواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 932 من المواد المحظورة.

وشهدت المنافذ الجمركية إحباط 2270 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 12 صنفًا لمبالغ مالية، و14 صنفًا لأسلحة ومستلزماتها.

وأكدت “زاتكا” أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة، داعيةً في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

