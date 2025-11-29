Icon

خلال أسبوع.. ضبط 21134 مخالفًا بينهم 14 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف  Icon رياح نشطة تحجب الرؤية في تبوك.. تستمر حتى الـ5 مساء Icon تجديد انتخاب السعودية في عضوية اللجنة الإدارية لمنظمة السكر الدولية Icon الولايات المتحدة الأمريكية تُوقف جميع قرارات اللجوء  Icon شركة طيران إيه إن إيه اليابانية تلغي 65 رحلة جوية لهذا السبب Icon موديز: المشاريع الضخمة تدعم نمو الاقتصاد السعودي في 2026 Icon الأخضر يبدأ معسكره في الدوحة استعدادًا لكأس العرب 2025 Icon ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سومطرة إلى 248 شخصًا Icon أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق Icon السعودية تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن الحملات الميدانية المشتركة

خلال أسبوع.. ضبط 21134 مخالفًا بينهم 14 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف 

السبت ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٢٠ مساءً
خلال أسبوع.. ضبط 21134 مخالفًا بينهم 14 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 29/ 05/ 1447هـ الموافق 20/ 11/ 2025م إلى 05/ 06/ 1447هـ الموافق 26/ 11/ 2025م، عن النتائج التالية:

الحملات الميدانية المشتركة

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (21134) مخالفًا، منهم (13128) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4826) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(3180) مخالفًا لنظام العمل.

قد يهمّك أيضاً
الداخلية تحتفي بتخريج 66 موظفًا من برنامج ماجستير هندسة الذكاء الاصطناعي

الداخلية تحتفي بتخريج 66 موظفًا من برنامج ماجستير هندسة الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي بوزارة الداخلية.. حلول تعزز جودة الخدمات والأمن واستدامة البيئة

الذكاء الاصطناعي بوزارة الداخلية.. حلول تعزز جودة الخدمات والأمن واستدامة البيئة

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1667) شخصًا (42%) منهم يمنيو الجنسية، و(57%) إثيوبيو الجنسية، وجنسيات آخرى (01%)، كما تم ضبط (31) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط (14) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

جرائم مخلة بالشرف

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (31091) وافدًا مخالفًا، منهم (29538) رجلاً، و(1553) امرأة.

خامسًا: تم إحالة (22071) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (5078) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (11674) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزارة الداخلية تشارك في معرض الطيران العام 2025
السعودية اليوم

وزارة الداخلية تشارك في معرض الطيران العام...

السعودية اليوم
الداخلية تحتفي بتخريج 66 موظفًا من برنامج ماجستير هندسة الذكاء الاصطناعي
السعودية اليوم

الداخلية تحتفي بتخريج 66 موظفًا من برنامج...

السعودية اليوم
الذكاء الاصطناعي بوزارة الداخلية.. حلول تعزز جودة الخدمات والأمن واستدامة البيئة
أخبار رئيسية

الذكاء الاصطناعي بوزارة الداخلية.. حلول تعزز جودة...

أخبار رئيسية