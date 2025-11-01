Icon

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجزائر  Icon بيع صقرين بـ 236 ألف ريال في الليلة الـ 18 لمزاد نادي الصقور Icon خلال أسبوع.. ضبط 21651 مخالفًا بينهم 21 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة Icon ترامب: ندم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا Icon لقطات لهطول أمطار الخير على تبوك Icon ارتفاع في أسعار النفط Icon المرور لـ قائدي المركبات: تحققوا بانتظام من الإطارات Icon تحذير.. الإنفلونزا ترفع خطر النوبات القلبية 4 أضعاف Icon التحقيق مع 478 متهمًا وإيقاف 100 في قضايا رشوة واستغلال نفوذ Icon مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن الحملات الميدانية المشتركة

خلال أسبوع.. ضبط 21651 مخالفًا بينهم 21 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة

السبت ١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:١٢ مساءً
خلال أسبوع.. ضبط 21651 مخالفًا بينهم 21 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 01/ 05/ 1447هـ الموافق 23/ 10/ 2025م إلى 07/ 05/ 1447هـ الموافق 29/ 10/ 2025م، عن النتائج التالية:

أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (21651) مخالفًا، منهم (12745) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4577) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(4329) مخالفًا لنظام العمل.

قد يهمّك أيضاً
كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضباط الجامعيين 55

كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضباط الجامعيين 55

وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بملتقى الصحة العالمي

وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بملتقى الصحة العالمي

الحملات الميدانية المشتركة

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1689) شخصًا (46%) منهم يمنيو الجنسية، و(53%) إثيوبيو الجنسية، وجنسيات آخرى ( 1%)، كما تم ضبط (59) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط (21) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (31826) وافدًا مخالفًا، منهم (30151) رجلاً، و(1675) امرأة.
خامسًا: تم إحالة (21980) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (5010) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (13279) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضباط الجامعيين 55
السعودية اليوم

كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول...

السعودية اليوم
وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا ببطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ 2025
السعودية اليوم

وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا ببطولة العالم...

السعودية اليوم
وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بملتقى الصحة العالمي
السعودية اليوم

وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بملتقى الصحة...

السعودية اليوم