Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن الحملات الميدانية المشتركة

خلال أسبوع.. ضبط 22094 مخالفًا بينهم 32 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف

السبت ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٠٧ مساءً
خلال أسبوع.. ضبط 22094 مخالفًا بينهم 32 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 22/ 05/ 1447هـ الموافق 13/ 11/ 2025م إلى 28/ 05/ 1447هـ الموافق 19/ 11/ 2025م، عن النتائج التالية:
أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (22094) مخالفًا، منهم (13750) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4720) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(3624) مخالفًا لنظام العمل.
ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1867) شخصًا (34%) منهم يمنيو الجنسية، و(65%) إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى (1%)، كما تم ضبط (29) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

الحملات الميدانية المشتركة

ثالثًا: تم ضبط (32) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (30055) وافدًا مخالفًا، منهم (28469) رجلًا، و(1586) امرأة.
خامسًا: تم إحالة (21856) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (4555) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (14206) مخالفين.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

قد يهمّك أيضاً
خلال أسبوع.. ضبط 22156 مخالفًا بينهم 31 متورطًا في جرائم مخلة بالأمانة والشرف

خلال أسبوع.. ضبط 22156 مخالفًا بينهم 31 متورطًا في جرائم مخلة بالأمانة...

خلال أسبوع.. ضبط 21647 مخالفًا بينهم 26 متورطـًا في جرائم مخلة بالشرف

خلال أسبوع.. ضبط 21647 مخالفًا بينهم 26 متورطـًا في جرائم مخلة بالشرف

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد