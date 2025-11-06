دراسة بجامعة الإمام تقترح نموذجًا مرنًا لتعزيز القوة الناعمة السعودية دوليًا

قدمت دراسة علمية للدكتورة ليلى بنت علي مجرشي، الباحثة في قسم الصحافة والإعلام الجديد بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، نموذجًا مرنًا لتطوير الخطاب الصحفي وخطاب القوة الناعمة للمملكة وتعزيزه دوليًا.

وحملت الدراسة عنوان: “الخطاب الصحفي لبرامج الثقافة والرياضة والترفيه كقوة ناعمة للمملكة العربية السعودية – دراسة كيفية في ضوء نظريتي الحجاج وأفعال الكلام”.

ويهدف النموذج المقترح إلى تزويد الجهات والمؤسسات وصانعي القرار بإطار علمي وعملي يساعد على بناء وتقييم الخطاب الصحفي بطريقة تخدم الرؤية الاستراتيجية للمملكة، وتعزيز حضورها الناعم دوليًا بناءً على أسس منهجية وعلمية دقيقة.

وأوضحت الباحثة أن هذا الإطار يضمن للجهات نقل صورة إعلامية للقوة الناعمة دوليًا عبر أساليب مرنة تعكس الواقع المحلي وتعززه على الصعيد العالمي.

أبرز توصيات الدراسة

وتهدف الدراسة أيضًا إلى الكشف عن طبيعة الخطاب الصحفي السعودي الموجه لبرامج الثقافة والرياضة والترفيه كقوة ناعمة للمملكة.

وقد أوصت الدراسة بتعزيز التكامل وتوحيد الرسائل، والتأكيد على أهمية تعزيز التكامل بين قطاعات الثقافة والرياضة والترفيه من خلال توحيد الرسائل الإعلامية ضمن استراتيجية إعلامية موحدة تسلط الضوء على الدور المتكامل لهذه القطاعات في تحقيق القوة الناعمة.

كما أوصت الدراسة بإنشاء كيان متخصص للقوة الناعمة، وضرورة إنشاء هيئة رسمية أو كيان متخصص يُعنى بتنظيم الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، لإدارة وتنفيذ استراتيجيات القوة الناعمة بشكل أكثر تكاملًا وفعالية.

أهمية الدراسة

وتُعد هذه الدراسة الأولى في مجال القوة الناعمة التي تتناول قطاع الثقافة والرياضة والترفيه بالجانب التحليلي للخطاب، باعتبار الصحافة هي المنبر الرئيس لنقل ثقافة وواقع الدول. وتتوقع الباحثة أن يجد النموذج إقبالًا كبيرًا من قبل الجهات، خاصة في ضوء رؤية المملكة ورغبة القطاعات في تعزيز القوة الناعمة في جميع المجالات.

نقاش علمي ثري

وشهد يوم مناقشة رسالة الدكتورة ليلى بنت علي مجرشي نقاشًا علميًا ثريًا، وقد جاءت الرسالة بإشراف الدكتور عبدالنبي النوبي، وشارك في النقاش كل من البروفيسور عبدالله الرفاعي مناقش داخلي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والدكتور فيصل بن محمد العقيل من جامعة الملك سعود.