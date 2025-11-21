درجات الحرارة اليوم.. السودة 2 مئوية ومكة المكرمة 34

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة اليوم الجمعة على بعض مدن المملكة.
وبحسب مركز الأرصاد، تسجل ينبع أعلى درجة حرارة بـ35 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ2 درجة مئوية، ومكة المكرمة والقنفذة 34، جدة وجازان والعلا 31، المدينة المنورة 30 درجة مئوية.
كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن الرياض والدمام وتبوك والأحساء 29 درجئة مئوية، بريدة والخرج ووادي الدواسر وشرورة 28، الطائف 22، أبها 18، الباحة 16، السودة 14 درجة مئوية.
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: السودة 2، الباحة 5، أبها 6، الطائف 13، الرياض 15، المدينة المنورة والعلا والأحساء 18، الدمام 19، مكة المكرمة 24، جدة 26 درجة مئوية.