درجات الحرارة اليوم.. السودة 2 مئوية ومكة المكرمة 34

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة اليوم الجمعة على بعض مدن المملكة.

وبحسب مركز الأرصاد، تسجل ينبع أعلى درجة حرارة بـ35 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ2 درجة مئوية، ومكة المكرمة والقنفذة 34، جدة وجازان والعلا 31، المدينة المنورة 30 درجة مئوية.

كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن الرياض والدمام وتبوك والأحساء 29 درجئة مئوية، بريدة والخرج ووادي الدواسر وشرورة 28، الطائف 22، أبها 18، الباحة 16، السودة 14 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: السودة 2، الباحة 5، أبها 6، الطائف 13، الرياض 15، المدينة المنورة والعلا والأحساء 18، الدمام 19، مكة المكرمة 24، جدة 26 درجة مئوية.