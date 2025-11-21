Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

درجات الحرارة اليوم.. السودة 2 مئوية ومكة المكرمة 34

الجمعة ٢١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٨ مساءً
درجات الحرارة اليوم.. السودة 2 مئوية ومكة المكرمة 34
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة اليوم الجمعة على بعض مدن المملكة.

وبحسب مركز الأرصاد، تسجل ينبع أعلى درجة حرارة بـ35 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ2 درجة مئوية، ومكة المكرمة والقنفذة 34، جدة وجازان والعلا 31، المدينة المنورة 30 درجة مئوية.

قد يهمّك أيضاً
درجات الحرارة اليوم.. ينبع 37 درجة والسودة 3 مئوية

درجات الحرارة اليوم.. ينبع 37 درجة والسودة 3 مئوية

درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى بـ39 درجة

درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى بـ39 درجة

كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن الرياض والدمام وتبوك والأحساء 29 درجئة مئوية، بريدة والخرج ووادي الدواسر وشرورة 28، الطائف 22، أبها 18، الباحة 16، السودة 14 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: السودة 2، الباحة 5، أبها 6، الطائف 13، الرياض 15، المدينة المنورة والعلا والأحساء 18، الدمام 19، مكة المكرمة 24، جدة 26 درجة مئوية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد