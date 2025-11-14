درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة وجازان الأعلى بـ33 مئوية

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة ببعض مناطق ومدن المملكة.
وبحسب الأرصاد، تسجل مكة المكرمة وجازان أعلى درجة حرارة بـ33 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ 6 درجات مئوية، وجدة 32، بريدة ووادي الدواسر والأحساء والعلا وينبع 30 درجة مئوية.
كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن المدينة المنورة والدمام والخرج وحفر الباطن 29 درجة مئوية، الرياض والمجمعة ورفحا 28، أبها 22، الباحة 20، السودة 16 درجة مئوية.
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: السودة 6، بريدة والباحة 11، أبها 12، الرياض والطائف 13، الأحساء والعلا 16، المدينة المنورة 19، الدمام 20، مكة المكرمة 25، جدة 26 درجة مئوية.