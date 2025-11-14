Icon

درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة وجازان الأعلى بـ33 مئوية

الجمعة ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٨ مساءً
درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة وجازان الأعلى بـ33 مئوية
المواطن - فريق التحرير

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة ببعض مناطق ومدن المملكة.

درجات الحرارة اليوم

وبحسب الأرصاد، تسجل مكة المكرمة وجازان أعلى درجة حرارة بـ33 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ 6 درجات مئوية، وجدة 32، بريدة ووادي الدواسر والأحساء والعلا وينبع 30 درجة مئوية.

كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن المدينة المنورة والدمام والخرج وحفر الباطن 29 درجة مئوية، الرياض والمجمعة ورفحا 28، أبها 22، الباحة 20، السودة 16 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: السودة 6، بريدة والباحة 11، أبها 12، الرياض والطائف 13، الأحساء والعلا 16، المدينة المنورة 19، الدمام 20، مكة المكرمة 25، جدة 26 درجة مئوية.

 

