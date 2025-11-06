Icon

درجات الحرارة اليوم.. ينبع 37 درجة والسودة 3 مئوية

الخميس ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٤ صباحاً
درجات الحرارة اليوم.. ينبع 37 درجة والسودة 3 مئوية
المواطن - فريق التحرير

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعات درجات الحرارة اليوم في بعض مناطق ومدن المملكة.

وبحسب الأرصاد، تسجل ينبع أعلى درجة حرارة بـ37 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ 3 درجات مئوية، ومكة المكرمة 35، جازان 34، القنفذة والقريات 33، جدة والأحساء 32 درجة مئوية.

كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن تبوك وعرعر والعلا 31، المدينة المنورة 30، الرياض 29، المجمعة وشرورة 28، أبها والباحة 19، السودة 12 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: السودة 3، الباحة 7، أبها وعرعر ونجران وشرورة 11، الرياض والأحساء 16، المدينة المنورة 17، ينبع 19، مكة المكرمة 24، جدة 25 درجة مئوية.

