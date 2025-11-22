Icon

درجات الحرارة بالمملكة.. جدة الأعلى حرارة بـ36 مئوية والسودة الأدنى

السبت ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٥٠ مساءً
درجات الحرارة بالمملكة.. جدة الأعلى حرارة بـ36 مئوية والسودة الأدنى
المواطن - فريق التحرير

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت جدة أعلى درجة حرارة بـ36 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ5 درجات مئوية.

درجات الحرارة بالمملكة

وأضاف مركز الأرصاد، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: “جدة 36، مكة المكرمة وينبع 35، القنفذة 34، المدينة المنورة والقريات والعلا 29 درجة مئوية”.

وأضاف: كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن تبوك وعرعر وسكاكا ووادي الدواسر والأحساء وحفر الباطن 28، الدمام وبريدة 27، الرياض والمجمعة وطريف 26، الباحة 19، أبها 17، السودة 12 درجة مئوية.

وتابع: أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: السودة 5، أبها 6، الباحة والقريات وحفر الباطن 9، الطائف 14، الرياض وتبوك وحائل 15، الدمام 17، المدينة المنورة 18، ينبع 22، مكة المكرمة وجدة 25، درجة مئوية.

توقعات حالة الطقس‏

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، عسير، الباحة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً شمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما ستكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى شمالية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

