درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ38 مئوية والسودة الأدنى

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ38 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ 5 درجات مئوية.

درجات الحرارة بالمملكة

وأوضح المركز، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، مكة المكرمة 38، ينبع 37، المدينة المنورة 36، جدة 35، جازان 34 درجة مئوية درجة مئوية.

وأضاف: كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن الدمام والعلا وحفر الباطن 33، بريدة والخرج وشرورة والأحساء 32، الرياض وتبوك ووادي الدواسر 31، الباحة 24، أبها 23، السودة 14 درجة مئوية، أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: السودة 5، أبها 12، الباحة ونجران والخرج 14، العلا والأحساء وعرعر 16، الرياض 17، المدينة المنورة 23، مكة المكرمة وجازان 27، جدة 28 درجة مئوية.

توقعات طقس اليوم

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، في حين يستمر التوقع بتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وعلى الخليج العربي ستكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.