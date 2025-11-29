درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة وينبع الأعلى بـ32 مئوية والسودة الأدنى

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ موضحا أن مكة المكرمة وينبع تسجل أعلى درجة حرارة بـ 32 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ4 درجات مئوية.

درجات الحرارة بالمملكة

وأضاف “أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، مكة المكرمة وينبع 32، المدينة المنورة والقنفذة 30، جدة وجازان والأحساء وحفر الباطن 29 درجة مئوية”.

كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن بريدة والخرج والعلا 28 درجة مئوية، الرياض والدمام 27، سكاكا والمجمعة وشرورة وبيشة 26، الطائف وطريف 23، أبها والباحة 18، السودة 11 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: السودة 4، الباحة وعرعر وسكاكا 7، أبها 10، نجران والأساء 11، الرياض والدمام 15، المدينة المنورة 19، مكة المكرمة 23، جدة 25 درجة مئوية.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق والمنطقة الشرقية، في حين تؤثر الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف.