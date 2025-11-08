Icon

درجات الحرارة بالمملكة.. ينبع الأعلى بـ37 مئوية والسودة الأدنى

السبت ٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٠٠ مساءً
درجات الحرارة بالمملكة.. ينبع الأعلى بـ37 مئوية والسودة الأدنى
المواطن - فريق التحرير

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن ينبع تسجل أعلى درجة حرارة بـ37 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ 3 درجات مئوية.

درجات الحرارة بالمملكة

وأوضح المركز، عبر موقعه الرسمي، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، ينبع 37، مكة المكرمة 35، الأحساء 33، جازان 32، جدة والدمام وحفر الباطن 31 درجة مئوية.

وأضاف “كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن المدينة المنورة وسكاكا وعرعر وتبوك والعلا ورفحا 30 درجة مئوية، الطائف ونجران 25، الرياض والمجمعة 28، أبها 20، الباحة 19، السودة 16 درجة مئوية”.

وتابع مركز ال أرصاد، أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: السودة 3، الباحة 8، أبها ووادي الدواسر وحفر الباطن 10، تبوك 15، الرياض 16، المدينة المنورة 17، الدمام 18، جدة 24، مكة المكرمة 25 درجة مئوية.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من تلك المناطق، تمتد إلى مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-25 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب ،وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

