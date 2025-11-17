Icon

درجات الحرارة في المملكة.. جازان الأعلى بـ32 مئوية وعرعر الأدنى

الإثنين ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٥ صباحاً
درجات الحرارة في المملكة.. جازان الأعلى بـ32 مئوية وعرعر الأدنى
المواطن - فريق التحرير

توقع المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة، اليوم الإثنين، على مناطق المملكة وعدد من محافظاتها، حيث أظهرت المؤشرات تفاوتًا واضحًا بين المناطق الساحلية والمرتفعات الشمالية والجنوبية.

درجات الحرارة بالمملكة

وتفصيلا، سجلت جازان أعلى درجة حرارة بنحو 32 درجة مئوية، فيما بلغت درجة الحرارة في مكة والمدينة 30 درجة وفي جدة والدمام 29 درجة.

بينما جاءت أدنى درجات الحرارة في المناطق الشمالية، حيث سجلت عرعر 6 درجات مئوية فقط، تليها سكاكا بـ 7 درجات، ثم تبوك بـ 10 درجات، فيما تراوحت الدرجات في حائل والباحة بين 12 و9 درجات، وبلغت في أبها 13 درجة.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل, الحدود الشمالية، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي جازان والرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

