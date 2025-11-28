درون لرصد المخالفين من ارتفاع 15 كيلومترًا في جناح الأمن البيئي بمعرض الطيران

Icon

الجمعة ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تستعرض القوات الخاصة للأمن البيئي لزوّار جناح وزارة الداخلية في معرض الطيران العام 2025 “ساند آند فن”، الذي يقام خلال الفترة (29 نوفمبر 2025م)، طائرة دون طيار (الدرون) المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنفاذ الأنظمة البيئية.

وتعمل طائرة “الدرون” ذات المراوح الأربع، التي يصل مدى ارتفاعها إلى 15 كيلومترًا، على رصد وتتبع المخالفين وضبط المخالفات البيئية، في المناطق الوعرة التي يصعب الوصول إليها والمحميات البيئية، من خلال توفير صور وفيديوهات عالية الدقة من منظور جوي، مع تحليل الصور والمقاطع باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة المراقبة وسرعة اتخاذ الإجراءات.

