دلة القهوة.. رمز أصالة تروي حكاية الكرم

تتصدّر دلة القهوة رموز التراث العربي بوصفها وعاءً يجمع الوظيفة والهوية، ومنارةً تحفظ حكاية الكرم الممتدّة عبر الأجيال، فحضورها في المجالس واللقاءات والمناسبات لم يكن يومًا مجرد تفصيل عابر، بل طقس ضيافة عريق تشرّبته الذاكرة الجمعية، ورسّخ قيم الشهامة والمروءة التي ميّزت المجتمع العربي منذ عصور ما قبل الإسلام.

وتبرز الدلة بوصفها قطعة فنية متقنة الصنع، تتجلى في هيئتها الدقيقة وتفاصيل مهارة الحرفيين؛ من فمها الهلالي وانسياب جسدها الأسطواني، إلى رأسها القمعي وتناسق منحنياتها، وتظل الدلال اليدوية الأكثر قيمة، إذ تحمل ختم الصانع أو نقوشًا وزخارف تميّز كل قطعة عن الأخرى، ما يجعلها عملًا تراثيًا فريدًا.

وتتنوع أنواع الدلال بين الحساوية والعمانية والرسلانية والقريشية، فيما تبقى الدلة البغدادية الأقدم والأغلى والأعلى جودة؛ كما تختلف طرق إعداد القهوة تبعًا لعدد الدلال المستخدمة، إلا أن الطريقة الأكثر شيوعًا تعتمد ثلاث دلال: المطباخة، واللقمة، والمصبّة.

ومع هذا الامتداد التاريخي، ارتبطت الدلة ارتباطًا وثيقًا بقيم الكرم، حتى قيل في المثل العربي: “الدلة كيف الرجال”، في إشارة إلى أن جودة القهوة وطيب استقبال الضيف تعكس أصالة المضيف، وفي المجالس التقليدية تصطف الدلال حول النار داخل الوجار، في مشهد مهيب يعكس الاستعداد لتقديم أول فنجان بوصفه أعلى مراتب التقدير للضيف.

ولم يقف تأثير الدلة عند حدود المجالس، بل امتد إلى الفنون؛ إذ استلهم الفنانون حضورها في لوحات الطبيعة الصامتة وفي منحوتاتهم، بوصفها رمزًا يجمع البساطة والرقي وجماليات الحياة العربية القديمة.

وفي البيوت السعودية والخليجية، تبقى الدلة محور الجلسات العائلية ووعاء الذكريات؛ إذ تُقدَّم منها القهوة بصفتها أسمى صور الترحيب والاحترام، فيما تحمل كل رشفة دفئًا اجتماعيًا يعيد إحياء الروابط ويؤكد عراقة العادات.

وتُصنع الدلال من النحاس أو الستانلس ستيل، وتتحول في كثير من الأحيان إلى قطعة ديكور تراثية تُزيّن المجالس وتضفي عليها لمسة من الهيبة، وتشكل عنصرًا بصريًا بارزًا في الوجار داخل البيوت الحديثة.

وبين أصالتها التاريخية ودلالتها الإنسانية ودورها في طقوس الضيافة العربية، تبقى دلة القهوة علامة راسخة في الوجدان، وقيمة ثقافية تتوارثها الأجيال بفخر، وتحمل في تفاصيلها حكاية الكرم التي لا تنطفئ.