دوري روشن.. الحزم يتغلّب على الخلود بهدفين مقابل هدف

تغلّب فريق الحزم على مضيفه الخلود (1-2)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وجاءت أهداف اللقاء مبكرة، إذ افتتح الخلود التسجيل عن طريق اللاعب إنريكي عند الدقيقة الثالثة، قبل أن يعادل الحزم النتيجة بواسطة اللاعب موكوانا عند الدقيقة (30)، وعند الدقيقة (37) سجّل لاعب الحزم عمر السومة الهدف الثاني من ركلة جزاء، مانحًا فريقه التقدّم حتى نهاية المباراة.

وبهذا النتيجة رفع الحزم رصيده إلى (9) نقاط صاعدًا إلى المركز الثاني عشر مؤقتًا، وبقي الخلود على رصيده السابق (9) نقاط في المركز العاشر.