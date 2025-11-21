Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

دوري روشن.. الحزم يتغلّب على الخلود بهدفين مقابل هدف

الجمعة ٢١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٠ مساءً
دوري روشن.. الحزم يتغلّب على الخلود بهدفين مقابل هدف
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تغلّب فريق الحزم على مضيفه الخلود (1-2)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وجاءت أهداف اللقاء مبكرة، إذ افتتح الخلود التسجيل عن طريق اللاعب إنريكي عند الدقيقة الثالثة، قبل أن يعادل الحزم النتيجة بواسطة اللاعب موكوانا عند الدقيقة (30)، وعند الدقيقة (37) سجّل لاعب الحزم عمر السومة الهدف الثاني من ركلة جزاء، مانحًا فريقه التقدّم حتى نهاية المباراة.

قد يهمّك أيضاً
الخليج يقسو على الحزم بأربعة أهداف في دوري روشن

الخليج يقسو على الحزم بأربعة أهداف في دوري روشن

الحزم يتعادل مع الاتفاق في دوري روشن

الحزم يتعادل مع الاتفاق في دوري روشن

وبهذا النتيجة رفع الحزم رصيده إلى (9) نقاط صاعدًا إلى المركز الثاني عشر مؤقتًا، وبقي الخلود على رصيده السابق (9) نقاط في المركز العاشر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد