ذعر يجتاح سواحل اليمن

تسبب ظهور قرش ضخم في مياه خليج عدن باليمن في حالة من الذعر والقلق بين سكان مديريتي خورمكسر والبريقة وسط دعوات للسلطات البحرية بالتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وحذر الصيادون والاتحاد السمكي الجنوبي مرتادي السباحة في سواحل مديرية البريقة غرب العاصمة عدن، بعد مشاهدات مؤكدة لسمكة قرش ضخمة في مياه البحر قبالة جسر البريقة وما حوله.

رعب بسواحل اليمن

ونقلت وسائل إعلام يمنية، عن رئيس جمعية جسر البريقة والاتحاد السمكي الجنوبي أديب صالح علي العراقي، أن عددا من الصيادين شاهدوا سمكة قرش ضخمة أثناء ممارستهم الصيد في البحر.

وأوضح أنه واجه القرش بنفسه أثناء وجوده على متن قاربه الصغير.

وقال العراقي إن طول القرش يقدر بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، مشيرا إلى أن الصيادين لم يتمكنوا من تحديد ما إذا كانت المشاهدات تتعلق بقرش واحد أم بعدة أسماك تجوب المنطقة.

وتزامنا مع التصريحات، أكد عدد من المواطنين أن الحوت نفسه تمت مشاهدته لاحقا قرب جسر البريقة، ما أثار حالة من الهلع بين رواد الشاطئ والمارة.

وأفاد شهود عيان بأن الحوت ظهر على مقربة من أحد الشواطئ المزدحمة ما دفع العشرات من المواطنين إلى مغادرة المياه بسرعة، بينما اصطف آخرون على الشاطئ لمشاهدة الموقف بذهول وخوف.

ولم تصدر أي جهة رسمية أي توضيح أو بيان بخصوص الحادثة، فيما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي تحذيرات متكررة من السباحة في مناطق خورمكسر والبريقة، خصوصا في الأوقات المبكرة والمتأخرة من اليوم.