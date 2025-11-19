رئيس أرامكو: سنوقع مذكرات تفاهم مع قطاع الطاقة الأمريكي بـ30 مليار دولار

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، إن السعودية لديها عدة شراكات واستثمارات ضخمة مع شركات أميركية على مدى 90 عامًا ونسعى لتطويرها وتوسعتها.

وأضاف الناصر، خلال جلسات منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي: “إن شركة أرامكو تستعد لتوقيع مذكرات تفاهم مع قطاع الطاقة الأمريكي بقيمة 30 مليار دولار”.

وتابع الناصر: “يجب أن نعمل لتوفير الطاقة إلى الدول الأكثر احتياجًا وبسعر مناسب، خاصة أن بعض هذه الدول خسرت الكثير لتوفير الطاقة للمستهلكين”.