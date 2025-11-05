Icon

في ملتقى الحكومة الرقمية 2025

رئيس ديوان المظالم يُطلق نظام المحكمة الذكية 

الأربعاء ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣٢ مساءً
رئيس ديوان المظالم يُطلق نظام المحكمة الذكية 
المواطن - فريق التحرير

أعلن معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، خلال مشاركته اليوم في ملتقى الحكومة الرقمية 2025، عن إطلاق نظام المحكمة الذكية، الذي يُعد نقلة نوعية في تجربة التقاضي الرقمية داخل ديوان المظالم، عبر حلول تقنية متقدمة تحقق أعلى معايير الحوكمة والجودة في الخدمات القضائية.

واستهلّ معاليه كلمته بالتأكيد أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وبتوجيه ومتابعة سمو ولي العهد -حفظهما الله- تمضي نحو مستقبل رقمي واعد، يرتكز على بيئة تشريعية متطورة وقدرات بشرية متميزة، تسهم في تعزيز حوكمة القطاعات وتكامل الأعمال.

وأوضح أن نظام المحكمة الذكية يأتي في هذا الإطار، ليقدم إجراءات تقاضٍ موحدة وآمنة سيبرانيًا، تتسم بالمرونة والدقة والشفافية والإنجاز؛ تحقيقًا لأعلى درجات العدالة، ويتيح النظام إدارة جلسات التقاضي عن بُعد عبر نظام موحد وإجراءات رقمية مبسطة، تُيسر دخول الجلسات القضائية للدوائر وأطراف الدعاوى، كما يوفر النظام أدوات توثيق متكاملة لمجريات الجلسات؛ ضمانًا للحقوق ورفعًا لكفاءة الأداء، ويُعد خطوة متقدمة نحو استثمار البيانات القضائية والذكاء الاصطناعي في دعم منظومة القضاء الإداري.

ويأتي إطلاق نظام المحكمة الذكية امتدادًا لمسيرة التحول الرقمي في ديوان المظالم، الذي أطلق مؤخرًا برنامج المساعد المعرفي إحدى مبادرات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، بما يعزز قدرة الديوان على تطوير خدماته الذكية واستباق احتياجات المستفيدين، ويؤسس مرحلة جديدة من القضاء الرقمي القائم على المرونة والاستدامة والتكامل.

