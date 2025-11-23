Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 650 سلة غذائية في أم درمان بالخرطوم Icon اليوم الاثنين دخول الزُّبانى وبداية المظاهر الشتوية Icon تكلفة رسوم خدمة الواقعة الإيجارية لتوثيق العقد الورقي Icon انخفاض سعر صرف الوون الكوري لأدنى مستوياته في 16 عامًا Icon التعاون ونيوم يتعادلان في دوري روشن السعودي Icon جناحٌ لأسلحة الصيد في كأس نادي الصقور السعودي 2025 Icon إيداع الدعم السكني غدًا Icon النصر يواصل صدارة دوري روشن بنقاط الخليج Icon توضيح من التأمينات بشأن إجراءات إنهاء نشاط المنشآت Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
مشاهير

رجل يحوّل ألف دولار إلى ثروة بقيمة 150 مليار دولار

الأحد ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٧ مساءً
رجل يحوّل ألف دولار إلى ثروة بقيمة 150 مليار دولار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

التحق رجل الأعمال، وعملاق التكنولوجيا مايكل ديل، المولود في هيوستن، بجامعة تكساس عام 1983، لدراسة علم الأحياء والعمل كطبيب، لكن سرعان ما انحرف عن مساره ببيع أجهزة الكمبيوتر المعاد تجميعها لتأمين الدخل.

الشركة التي بدأها باستثمار يقل عن ألف دولار لبيع أجهزة كمبيوتر شخصية ومكونات محسنة للعملاء داخل الحرم الجامعي، قادته لتأسيس واحدة من عمالقة التكنولوجيا الحالية والتي تقدر قيمتها بأكثر من 82 مليار دولار.

قد يهمّك أيضاً
مليونيرة صغيرة السن تكشف الخدعة الذهبية لتوفير المال

مليونيرة صغيرة السن تكشف الخدعة الذهبية لتوفير المال

2.259 مليار دولار حجم ثروة الملك تشارلز الثالث

2.259 مليار دولار حجم ثروة الملك تشارلز الثالث

لم تمضِ سنوات قليلة حتى تحوّل ذلك الشاب إلى ظاهرة. في عام 1988، طرح شركته للاكتتاب العام، ليصبح مليارديراً قبل أن يبلغ الثلاثين.

ثروة بقيمة 150 مليار دولار

لكن القصة لم تكن طريقاً مفروشاً بالورود؛ فبعد سنوات من المجد، واجهت شركته أزمة خانقة، تراجعت المبيعات، وتصدرت فضيحة محاسبية العناوين. انسحب مايكل من منصب الرئيس التنفيذي، لكن قلبه ظل نابضاً بالشغف، ليعود بعد 3 سنوات، لا ليستعيد الشركة فحسب، بل ليعيد تعريفها.

وفي خطوة جريئة عام 2013، قرر مايكل أن يسحب شركته من البورصة، في صفقة بلغت قيمتها 24 مليار دولار، متحدياً كل التوقعات. بعد ذلك بعامين، أذهل العالم بصفقة استحواذ على “EMC” بقيمة 67 مليار دولار، والتي صنفت بأنها أكبر صفقة في تاريخ قطاع التكنولوجيا. لم يكن الأمر مجرد أرقام؛ كان إعلاناً بأن مايكل ديل لا يعرف المستحيل.

اليوم، يقف الرجل الذي بدأ من غرفة نوم جامعية على رأس إمبراطورية تكنولوجية، بثروة تتجاوز 150 مليار دولار، بينما يواصل عبر مؤسسته الخيرية تحسين حياة ملايين الأطفال حول العالم.

تتوزع ثروة مايكل ديل، بين حصته في شركة أجهزة الكمبيوتر “ديل” بقيمة 37 مليار دولار، بالإضافة إلى حصة من شركة “برودكوم” والتي تشكل الجزء الأكبر من ثروته بقيمة 70 مليار دولار، فضلاً عن أموال سائلة تمثل عوائد توزيعات الأرباح.

التحولات الكبيرة عبر خطوات بسيطة تشير إلى أن هناك العديد من الفرص التي يمكن أن يكون ألف دولار كافياً لصناعة الثروة بشرط المثابرة وحسن اقتناص الفرص.

قد يكون الذكاء الاصطناعي خطوة أخرى لتحولات كبيرة في الثروة لشخص يحاول البحث عن الفرصة المناسبة واضعاً نفسه في الطريق بين التكنولوجيا الناشئة والمستخدمين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد