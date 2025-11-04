Icon

رسميًا.. السير بيكهام يتسلم وسام الفارس من الملك تشارلز

الثلاثاء ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٠ مساءً
رسميًا.. السير بيكهام يتسلم وسام الفارس من الملك تشارلز
المواطن - فريق التحرير

تقلد قائد منتخب إنجلترا لكرة القدم السابق، ديفيد بيكهام، وسام الفارس رسمياً من الملك تشارلز الثالث تقديراً لخدماته في كرة القدم والمجتمع البريطاني.

وحصل ديفيد بيكهام البالغ من العمر 50 عاماً، والذي تم إدراجه في قائمة تكريم عيد ميلاد الملك تشارلز الثالث في وقت سابق من هذا العام، على وسام الفارس من قبل الملك، خلال حفل أقيم في بيركشاير اليوم الثلاثاء.

وصرح بيكهام قائلا: “لا أستطيع أن أكون أكثر فخرا. الناس يعرفون مدى وطنيتي، فأنا أحب بلدي. لقد تحدثت دائما عن مدى أهمية النظام الملكي لعائلتي. أنا محظوظ بما فيه الكفاية لأنني سافرت حول العالم وكل ما يريد الناس التحدث معي عنه هو نظامنا الملكي. وهذا يجعلني فخورا”.

السير بيكهام يتسلم وسام الفارس

يذكر أن ديفيد بيكهام تخرج من أكاديمية مانشستر يونايتد عام 1992، وقضى 11 عاما في الفريق الأول قبل أن ينضم إلى ريال مدريد في عام 2003 في صفقة بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني.

ودافع نجم خط وسط مانشستر يونايتد وريال مدريد سابقا في 115 مباراة مع منتخب بلاده، وقاد “الأسود الثلاثة” لمدة 6 سنوات بين عامي 2000 و2006، كما خاض ثلاث نهائيات لكأس العالم مع منتخب إنجلترا، بالإضافة إلى بطولتين أوروبيتين.

والتحق ديفيد بيكهام بصفوف فريق لوس أنجلوس غالاكسي في الدوري الأميركي لكرة القدم (MLS) بعد أن قضى 4 سنوات في العاصمة الإسبانية مدريد، كما لعب على سبيل الإعارة في صفوف فريق ميلان الإيطالي خلال فترة وجوده في لوس أنجلوس، قبل أن ينهي مسيرته في باريس سان جيرمان الفرنسي في عام 2013.

