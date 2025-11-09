رصد البقعة الشمسية العملاقة من سماء عرعر

رُصِدت اليوم من سماء مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية البقعةُ الشمسية العملاقة (4274).

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة أن البقعة الشمسية (4274) تُعَدُّ من أكبر البقع التي سُجِّلت خلال العام الجاري، إذ يمكن رؤيتها بوضوح عبر المناظير المزودة بفلاتر خاصة، مشيرًا إلى أن حجمها يفوق عدة مرات حجم كوكب الأرض؛ مما يجعلها لافتة للأنظار حتى في الصور الملتقطة بواسطة المراصد المتخصصة.

وأفاد أن هذه البقع الشمسية تمثل مناطق نشطة مغناطيسيًّا على سطح الشمس، وقد ينتج عنها توهجات شمسية أو انبعاثات إشعاعية قد تؤثر بشكلٍ مؤقت على الاتصالات الراديوية في بعض مناطق الأرض، مبينًا أن مثل هذه الظواهر طبيعية ودورية، وتشكل جزءًا من الدورة الشمسية التي تمتد نحو 11 عامًا.