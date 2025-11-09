رصد البقعة الشمسية العملاقة من سماء عرعر

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
رُصِدت اليوم من سماء مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية البقعةُ الشمسية العملاقة (4274).
وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة أن البقعة الشمسية (4274) تُعَدُّ من أكبر البقع التي سُجِّلت خلال العام الجاري، إذ يمكن رؤيتها بوضوح عبر المناظير المزودة بفلاتر خاصة، مشيرًا إلى أن حجمها يفوق عدة مرات حجم كوكب الأرض؛ مما يجعلها لافتة للأنظار حتى في الصور الملتقطة بواسطة المراصد المتخصصة.
وأفاد أن هذه البقع الشمسية تمثل مناطق نشطة مغناطيسيًّا على سطح الشمس، وقد ينتج عنها توهجات شمسية أو انبعاثات إشعاعية قد تؤثر بشكلٍ مؤقت على الاتصالات الراديوية في بعض مناطق الأرض، مبينًا أن مثل هذه الظواهر طبيعية ودورية، وتشكل جزءًا من الدورة الشمسية التي تمتد نحو 11 عامًا.