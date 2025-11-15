رغم فوائده.. 6 آثار جانبية خطيرة للشاي الأخضر

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
على الرغم من الفوائد الصحية للشاي الأخصر، يحثر خبراء من خطورة الإفراط في تناول هذا المشوب الصحي، بسبب الآثار الجانبية التي قد يسببها.
وتفصيلا، حذّر موقع “فيري ويل هيلث” من أن الإفراط في شرب الشاي الأخضر قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة تشمل اضطرابات الجهاز الهضمي وارتفاع ضغط الدم ومشكلات في الكبد والنوم.
وأوضح التقرير أن تناول كميات كبيرة من مستخلصات الشاي الأخضر يمكن أن يسبب الغثيان والإمساك والقلق وتسارع نبضات القلب بسبب محتواه العالي من الكافيين.
وتؤثر مركبات “الكاتيكينات” فيه على امتصاص الحديد، ما قد يسبب فقر الدم، خاصة لدى من يعانون من نقص الحديد مسبقًا.
وأشار الخبراء إلى أن بعض الأشخاص قد يصابون بتلف كبدي نادر نتيجة تراكم المواد النشطة في أجسامهم، مؤكدين أن تناول مكملات الشاي الأخضر أخطر من شربه كمشروب عادي.
كذلك يمكن أن يتفاعل مع أدوية مميّعات الدم والكوليسترول ومضادات الالتهاب، مما يستدعي استشارة الطبيب قبل استخدامه بانتظام.
وأكد التقرير أن الاعتدال هو الأساس، وأن من يعانون فقر دم أو أمراض كبد أو حساسية من الكافيين عليهم تجنّب تناوله بكميات كبيرة.