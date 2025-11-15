Icon

رغم فوائده.. 6 آثار جانبية خطيرة للشاي الأخضر

السبت ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:١٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

على الرغم من الفوائد الصحية للشاي الأخصر، يحثر خبراء من خطورة الإفراط في تناول هذا المشوب الصحي، بسبب الآثار الجانبية التي قد يسببها.

وتفصيلا، حذّر موقع “فيري ويل هيلث” من أن الإفراط في شرب الشاي الأخضر قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة تشمل اضطرابات الجهاز الهضمي وارتفاع ضغط الدم ومشكلات في الكبد والنوم.

الأعراض الجانبية للشاي الأخضر

وأوضح التقرير أن تناول كميات كبيرة من مستخلصات الشاي الأخضر يمكن أن يسبب الغثيان والإمساك والقلق وتسارع نبضات القلب بسبب محتواه العالي من الكافيين.

وتؤثر مركبات “الكاتيكينات” فيه على امتصاص الحديد، ما قد يسبب فقر الدم، خاصة لدى من يعانون من نقص الحديد مسبقًا.

وأشار الخبراء إلى أن بعض الأشخاص قد يصابون بتلف كبدي نادر نتيجة تراكم المواد النشطة في أجسامهم، مؤكدين أن تناول مكملات الشاي الأخضر أخطر من شربه كمشروب عادي.

التفاعل مع الأدوية

كذلك يمكن أن يتفاعل مع أدوية مميّعات الدم والكوليسترول ومضادات الالتهاب، مما يستدعي استشارة الطبيب قبل استخدامه بانتظام.

وأكد التقرير أن الاعتدال هو الأساس، وأن من يعانون فقر دم أو أمراض كبد أو حساسية من الكافيين عليهم تجنّب تناوله بكميات كبيرة.

 

