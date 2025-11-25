إطلاق الحملة الوطنية للمحميات الملكية والجهات البيئية “الحمى طبعنا” فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الأخوية مع نظيره البحريني برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظامي الرياضة والرقابة المالية الباحة.. السحب الرعدية تلامس الجبال وتنسج مشهدًا طبيعيًا بديعًا رماد بركان “هايلي غوبي” الإثيوبي يعرقل الرحلات الجوية في الهند تدشين منصة “مستكشف عسير” لتسهيل الوصول إلى المعلومات البلدية بعد 13 عامًا.. فرنسا تعيد اثنين من الباندا العملاقة إلى الصين الدفاع المدني يحذر: 3 مسببات لحرائق التماس الكهربائي نجاح زراعة الكركم في تبوك التجارة تُشهِّر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في المقاولات
توقفت حركة الملاحة الجوية في الهند، وألغي عدد من الرحلات المحلية والدولية وتغيّر مسار بعضها لتأثر الأجواء بالسحابة البركانية الناجمة عن انفجار بركان “هايلي غوبي” في إثيوبيا.
وأفاد مسؤولون في مطار دلهي، أن معظم الرحلات الملغاة كانت في المطار، وشملت رحلات مغادرة وعودة، لافتين إلى أنه جرى إلغاء سبع رحلات دولية، وتأخير عشر أخرى.
ورصدت إدارة الأرصاد الهندية الرماد على ارتفاع نحو 10 كيلومترات متجهًا نحو الغرب في اتجاه الصين، مرجحة خروجه من المجال الجوي في وقت لاحق من مساء اليوم.
وكان البركان “هايلي غوبي” الواقع في شمال شرق إثيوبيا قد استفاق من خموده للمرة الأولى منذ قرون، مطلقًا أعمدة كثيفة من الدخان وصل ارتفاعها إلى 14 كيلومترًا في ظاهرة استمرت عدة ساعات، حيث تأثرت من سحبه البركانية عدة دول مجاورة.
في 19 نوفمبر 2025 ثوران بركان في اندونيسيا و 23 نوفمبر 2025 ثوران بركان هايلي غوبي في اثيوبيا
و هذا يذكّرنا بآيات الله في الأرض :
﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾
و ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾
مشهدٌ يقول لنا إن القدرة بيد الخالق وحده وإن من حكمة… pic.twitter.com/JeBcGYuXRZ
— ماضي الهاجري (@madhialhajri) November 24, 2025