Icon

إطلاق الحملة الوطنية للمحميات الملكية والجهات البيئية “الحمى طبعنا” Icon فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الأخوية مع نظيره البحريني Icon برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظامي الرياضة والرقابة المالية Icon الباحة.. السحب الرعدية تلامس الجبال وتنسج مشهدًا طبيعيًا بديعًا Icon رماد بركان “هايلي غوبي” الإثيوبي يعرقل الرحلات الجوية في الهند Icon تدشين منصة “مستكشف عسير” لتسهيل الوصول إلى المعلومات البلدية Icon بعد 13 عامًا.. فرنسا تعيد اثنين من الباندا العملاقة إلى الصين Icon الدفاع المدني يحذر: 3 مسببات لحرائق التماس الكهربائي Icon نجاح زراعة الكركم في تبوك Icon التجارة تُشهِّر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في المقاولات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

رماد بركان “هايلي غوبي” الإثيوبي يعرقل الرحلات الجوية في الهند

الثلاثاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٥٢ مساءً
رماد بركان “هايلي غوبي” الإثيوبي يعرقل الرحلات الجوية في الهند
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقفت حركة الملاحة الجوية في الهند، وألغي عدد من الرحلات المحلية والدولية وتغيّر مسار بعضها لتأثر الأجواء بالسحابة البركانية الناجمة عن انفجار بركان “هايلي غوبي” في إثيوبيا.

ثوران بركان في إثيوبيا

وأفاد مسؤولون في مطار دلهي، أن معظم الرحلات الملغاة كانت في المطار، وشملت رحلات مغادرة وعودة، لافتين إلى أنه جرى إلغاء سبع رحلات دولية، وتأخير عشر أخرى.
ورصدت إدارة الأرصاد الهندية الرماد على ارتفاع نحو 10 كيلومترات متجهًا نحو الغرب في اتجاه الصين، مرجحة خروجه من المجال الجوي في وقت لاحق من مساء اليوم.
وكان البركان “هايلي غوبي” الواقع في شمال شرق إثيوبيا قد استفاق من خموده للمرة الأولى منذ قرون، مطلقًا أعمدة كثيفة من الدخان وصل ارتفاعها إلى 14 كيلومترًا في ظاهرة استمرت عدة ساعات، حيث تأثرت من سحبه البركانية عدة دول مجاورة.

قد يهمّك أيضاً
شاهد.. لحظة ثوران بركاني ضخم في إثيوبيا

شاهد.. لحظة ثوران بركاني ضخم في إثيوبيا

مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود

مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شاهد.. لحظة ثوران بركاني ضخم في إثيوبيا
العالم

شاهد.. لحظة ثوران بركاني ضخم في إثيوبيا

العالم