رماد بركان “هايلي غوبي” الإثيوبي يعرقل الرحلات الجوية في الهند

توقفت حركة الملاحة الجوية في الهند، وألغي عدد من الرحلات المحلية والدولية وتغيّر مسار بعضها لتأثر الأجواء بالسحابة البركانية الناجمة عن انفجار بركان “هايلي غوبي” في إثيوبيا.

ثوران بركان في إثيوبيا

وأفاد مسؤولون في مطار دلهي، أن معظم الرحلات الملغاة كانت في المطار، وشملت رحلات مغادرة وعودة، لافتين إلى أنه جرى إلغاء سبع رحلات دولية، وتأخير عشر أخرى.

ورصدت إدارة الأرصاد الهندية الرماد على ارتفاع نحو 10 كيلومترات متجهًا نحو الغرب في اتجاه الصين، مرجحة خروجه من المجال الجوي في وقت لاحق من مساء اليوم.

وكان البركان “هايلي غوبي” الواقع في شمال شرق إثيوبيا قد استفاق من خموده للمرة الأولى منذ قرون، مطلقًا أعمدة كثيفة من الدخان وصل ارتفاعها إلى 14 كيلومترًا في ظاهرة استمرت عدة ساعات، حيث تأثرت من سحبه البركانية عدة دول مجاورة.