رمضان 2026.. نيللي كريم وشريف سلامة ينتهيان من تحضيرات مسلسل “أنا”

انتهت النجمة المصرية نيللي كريم من وضع اللمسات الأخيرة على تحضيرات مسلسل “أنا”، الذي تخوض به المنافسة الدرامية في الموسم الرمضاني لعام 2026، حيث تقدم من خلاله معالجة درامية مختلفة تستكمل بها مسيرتها في الأعمال الاجتماعية ذات الطابع التشويقي.

ويشاركها بطولة العمل الفنان شريف سلامة، الذي يعود هو الآخر للدراما الرمضانية بدور محوري يضيف طابعًا خاصًا على أحداث المسلسل.

ومن المقرر أن يبدأ فريق العمل التصوير خلال الأيام المقبلة تصوير مسلسل “أنا” بعد أسابيع من الجلسات المكثفة التي جمعت أبطاله بالمخرج خالد سعيد، لمناقشة رؤية الإخراج وتفاصيل الشخصيات والخطوط الدرامية.

ويعتمد مسلسل “أنا” على حبكة اجتماعية قائمة على تصاعد التوتر وكشف الأسرار تدريجيًا، وهو الأسلوب الذي يفضله جمهور نيللي كريم خلال السنوات الأخيرة.

ويشارك في بطولة “أنا” مجموعة من الفنانين، من بينهم مها نصار، أحمد ماجد، يوسف حشيش، محمد علي رزق، محمود الليثي، وشهد الشاطر، إلى جانب نخبة أخرى من الممثلين الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم تباعًا مع بدء التصوير وتقدّم مراحل الإنتاج.

المسلسل من إنتاج سالي والي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد. ويعد هذا العمل ثاني تعاون يجمع بين نيللي كريم والمنتجة سالي والي بعد مشاركتهما عام 2022 في مسلسل “الجسر”، الذي قدّم تجربة درامية مختلفة ولاقت اهتمام الجمهور عند عرضه.