يومان على انتهاء مدة تسجيل العقارات في منطقتي مكة المكرمة والشرقية الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد الأعضاء الرئيسة ضبط مقيم لوث التربة بتفريغ مواد خرسانية في المدينة المنورة أمطار وتساقط للبرد على منطقة حائل بدء أعمال السجل العقاري لـ 168 حيًا بمنطقة الجوف ضبط مخالف رعى 21 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز منها تعديل نظام المرور.. طرح 27 مشروعًا عبر منصة استطلاع خالد بن سلمان يصل الكويت لرئاسة وفد السعودية في اجتماع مجلس الدفاع المشترك خطوات طلب نقل الذمة المالية للكهرباء عبر شبكة إيجار روسيا تطالب بجدول زمني لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من غزة
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن قيام الاحتلال الإسرائيلي ببناء تحصينات وحواجز في قطاع غزة يدل على نية لاحتلال طويل الأمد، داعيًا إلى وضع جدول زمني واضح لانسحاب قواته من القطاع وتسليم إدارة غزة إلى السُلطة الوطنية الفلسطينية.
وأشار نيبينزيا، خلال جلسة مجلس الأمن المخصّصة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودًا كبيرة على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، مجددًا مطالبته بضرورة إنهاء الاحتلال وتمكين السُلطة الفلسطينية من تولي إدارة القطاع.