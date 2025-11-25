Icon

روسيا تطالب بجدول زمني لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من غزة

الثلاثاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٥ صباحاً
المواطن - واس

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن قيام الاحتلال الإسرائيلي ببناء تحصينات وحواجز في قطاع غزة يدل على نية لاحتلال طويل الأمد، داعيًا إلى وضع جدول زمني واضح لانسحاب قواته من القطاع وتسليم إدارة غزة إلى السُلطة الوطنية الفلسطينية.

وأشار نيبينزيا، خلال جلسة مجلس الأمن المخصّصة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودًا كبيرة على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، مجددًا مطالبته بضرورة إنهاء الاحتلال وتمكين السُلطة الفلسطينية من تولي إدارة القطاع.

