روسيا تطلق أول جهاز محمول لتحليل الحمض النووي في المنزل

ابتكر علماء من جامعة بيروغوف الطبية، أول جهاز محمول في روسيا لتحليل الحمض النووي، يتيح التشخيص الذاتي السريع والدقيق للأمراض المعدية دون الحاجة إلى مختبر أو إشراف طبي مباشر.

وأوضحت مديرة مركز تنسيق تدريب الكوادر في مجال التقنيات الوراثية ألينا غاميسونيا، أن الجهاز يمثل الحل الأول والوحيد في روسيا لتشخيص العدوى في المنزل باستخدام اختبار الحمض النووي (NAT)، مشيرة إلى أن الأجهزة السابقة كانت باهظة الثمن ومخصصة للاستخدام من قبل جهات متخصصة مثل الطوارئ أو الجيش.

ويتميز الجهاز القابل لإعادة الاستخدام بخراطيش كواشف خاصة للاستخدام مرة واحدة، يمكن لكل منها اكتشاف ما يصل إلى ستة مسببات أمراض، حيث تستغرق عملية جمع العينات دقيقتين إلى ثلاث دقائق فقط، وتظهر النتائج خلال 20 إلى 40 دقيقة. وتتفوق التقنية الجديدة على شرائط اختبار كوفيد-19 التقليدية بفضل حساسيتها ودقتها العالية.