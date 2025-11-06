Icon

رونالدو يكشف سبب غيابه عن جنازة صديقه

الخميس ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٧ مساءً
رونالدو يكشف سبب غيابه عن جنازة صديقه
المواطن - فريق التحرير

خرج كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر ومنتخب البرتغال عن صمته الذي دام أكثر من 4 أشهر وكشف سبب غيابه عن حضور جنازة صديقه ديوغو جوتا.

وقال رونالدو إنه لم يعد يرغب بزيارة المقابر بعد وفاة والده وكذلك لم يرغب بخطف الأضواء أثناء تلك اللحظة.

وفارق جوتا (28 عاماً) الحياة في يوليو الماضي إثر حادث سير أليم في إسبانيا رفقة شقيقه أندريه سيلفا، وبينما توافد نجوم كرة القدم لحضور الجنازة غاب رونالدو وتسبب ذلك بإثارة الكثير من الجدل.

سبب غياب رونالدو عن الجنازة

وقال رونالدو في حواره مع المذيع البريطاني بيرس مورغان يوم الخميس: لم أذهب إلى الجنازة لسببين، الأول أنني لم أعد أرغب بزيارة المقابر عقب وفاة والدي.

وتوفي جوزيه دينيس أفييرو والد كريستيانو في السادس من سبتمبر 2005 عندما كان الأخير يلعب مع مانشستر يونايتد في فترته الأولى مع الفريق.

وواصل الأسطورة حديثه: السبب الآخر هو أنني كما تعرفون كلما أذهب إلى مكان يتحول إلى أشبه بـ”السيرك” لأنه عندما أذهب ينصب الاهتمام علي ولا أريد ذلك.

شعرت بالراحة بعد القرار

وأردف: يمكن لمن يريد انتقادي أن يستمر. شعرت بالراحة بعد اتخاذ ذلك القرار ولا أحتاج إلى أن أكون في الصف الأول أو أن أكون أمام الكاميرات ليرى الناس ما أفعله، كل ما أفعله يكون خلف الكواليس.

ورثى رونالدو صديقه قائلاً: لم أصدق عندما عرفت بالخبر، بكيت كثيراً. لقد كانت لحظة صعبة على الجميع وما زلت أعيش ذلك في المنتخب الوطني.

 

