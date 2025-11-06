Icon

رياح نشطة على منطقة حائل حتى الثامنة مساء 

الخميس ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٨ صباحاً
رياح نشطة على منطقة حائل حتى الثامنة مساء 
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح نشطة على ‏منطقة ‏حائل اليوم، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم/ ساعة.

وقال مركز الأرصاد عبر منصة إكس، إن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

