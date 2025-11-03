Icon

تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

الإثنين ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٢ صباحاً
رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة, المدينة المنورة, الشرقية، في حين يكون الطقس مستقرًا على باقي مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى متر ونصف باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى متوسط الموج باتجاه مضيق باب المندب.

وستكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية سرعة 15-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

