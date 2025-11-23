Icon

تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

رياح نشطة وأتربة على 5 مناطق

الأحد ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٥ صباحاً
رياح نشطة وأتربة على 5 مناطق
المواطن - فريق التحرير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، عسير، الباحة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى شرقية تتحول مساءً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12 – 38كم/ساعة على الجزء الشمالي, وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 20 – 40كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي, ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي, ومتوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

فيما ستكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط. وشمالية شرقية إلى شمالية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

