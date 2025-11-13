Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025

رينارد: المنتخب في مرحلة إعداد قوية ومواجهة ساحل العاج فرصة للتصحيح

الخميس ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣٦ مساءً
رينارد: المنتخب في مرحلة إعداد قوية ومواجهة ساحل العاج فرصة للتصحيح
المواطن - فريق التحرير

أكد مدرب المنتخب السعودي إيرفي رينارد، جاهزية المنتخب للمباراة الودية أمام منتخب ساحل العاج، التي تُقام غدًا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.

وأوضح رينارد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بقاعة المؤتمرات الصحفية بمدينة الملك عبدالله الرياضية، أن اختيار مواجهة منتخبات قوية في هذه المرحلة يأتي ضمن خطة التحضير لبطولة كأس العالم، التي تُعد من أقوى المنافسات على مستوى المنتخبات، مبينًا أن مثل هذه المواجهات تمنح اللاعبين خبرة وتكشف الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من العمل قبل الاستحقاق المقبل.

وأشار إلى أن فترة نوفمبر تمثل دائمًا تحديًا بسبب قربها من بداية الموسم، ما يجعل من المهم التعامل بحذر مع الحالة البدنية للاعبين وعدم المجازفة بهم، لاسيما في ظل ازدحام جدول المنافسات المحلية والدولية، مؤكدًا أهمية العناية باللياقة البدنية والجاهزية لتفادي الإصابات.

وحول تزامن مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مع فترة إعداد المنتخب، أوضح أن الجدولة تفرض بعض القيود، مبيّنًا أن التجمع سيبدأ في يوم 29 نوفمبر للاعبين الذين ستقام مبارياتهم يوم 28، بينما سينضم لاعبو الفرق التي ستخوض مبارياتها يوم 29 في اليوم التالي، مشددًا على ضرورة التأقلم مع هذا الوضع لتحقيق أفضل جاهزية للمنتخب قبل انطلاق البطولة.

