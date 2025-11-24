Icon

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب إندونيسيا

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٩ صباحاً
زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب إندونيسيا
المواطن - فريق التحرير

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم، إقليم “جاوة الشرقية” في إندونيسيا.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية -في بيان- أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

