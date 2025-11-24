غدًا.. انطلاق أعمال منتدى الاستثمار والأعمال السعودي – الإيطالي في الرياض ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد هذا العام المسند: لا تأثير لبركان “إرتا آلي” على أجواء السعودية تراجع أسعار النفط واشنطن تبحث استخدام المنشورات الجوية للضغط على مادورو علماء يتوصلون لطريقة لاستعادة البصر لدى المصابين بـ كسل العين انطلاق أعمال منتدى الأعمال السعودي الفرنسي في الرياض نزوح 10 آلاف شخص بسبب الفيضانات في ماليزيا سبعينية تُتمّ حفظ القرآن الكريم في جمعية ترتيل بالباحة زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب إندونيسيا
ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم، إقليم “جاوة الشرقية” في إندونيسيا.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية -في بيان- أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.