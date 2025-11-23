زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، منطقة “هالماهيرا” التابعة لمقاطعة “مالوكو الشمالية” شرق إندونيسيا.

وذكر بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

وتضرب الزلازل بانتظام أجزاءً مختلفة من إندونيسيا، حيث تقع على حزام المحيط الهادئ المعروف باسم “حلقة النار”، وتلتقي العديد من الصفائح التكتونية وتسبب نشاطًا بركانيًا وزلزاليًا متكررًا.